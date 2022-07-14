نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألحق سجل لأبنك.. كيفية التسجيل لطالب جديد في نظام نور لعام 1444 في المقال التالي
أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نظام نور التعليمي الذي يوفر مئات الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، حيث يمكن لنظام نور رؤية نتائج اختبارات الطلاب في مجموعة متنوعة من التخصصات للتحقق من المستوى الأكاديمي للطلاب ومساعدتهم على تطوير قدراتهم التعليمية، ويقدم النظام العديد من الخدمات الممتازة الأخرى، بما في ذلك القدرة على تسجيل الطلاب في مستويات تعليمية مختلفة، ويتضمن العديد من المواد وبرامج الدورات الدراسية للطلاب.
كيفية تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1444
تنص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على أنه يمكن لأولياء الأمور تسجيل جميع الطلاب الجدد في مستويات تعليمية مختلفة، والخدمة متاحة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم الخدمة إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد، دون الذهاب إلى المدرسة وفقًا للخطوات التالية:-
- الدخول إلى منصة نور الالكترونية.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الموضح في الصورة لتسجيل الدخول إلى حسابك.
- انقر فوق خيار تسجيل الدخول.
- حدد تسجيل الطلاب الجدد من قائمة تسجيل طفلك.
- لتسجيل الطالب السعودي، ستحتاج إلى إدخال رقم الهوية الوطنية للطالب أو رقم إقامة المقيم ومكان الإقامة.
- تحديد العلاقة بين الطلاب وأولياء الأمور.
- يرجى كتابة مهنة الوصي في المكان المعد.
- يرجى ملء جميع المعلومات الشخصية التي يطلبها الطالب، بما في ذلك الجنسية.
- الرجاء كتابة جنسية والدتك.
- الرجاء إدخال رقم جواز سفرك.
- تحديد رقم التسجيل.
- تحدد فترة صلاحية هويتك أو تصريح إقامتك.
- يرجى ملء مصدر هويتك.
- اكتب اسم الطالب باللغة العربية.
- اكتب اسم والدك بالعربية.
- اكتب اسم جدك بالعربية.
- اكتب اسمك بالعربية.
- يرجى كتابة اسم الطالب باللغة الإنجليزية.
- تحديد الجنس.
- الرجاء تحديد تاريخ ميلادك.
- أدخل نوع الإقامة.
- تحديد ملكية المسكن.
- اكتب المنطقة التي تعيش فيها.
- الرجاء إدخال رقم الخط الأرضي الخاص بك.
- قم بتدوين رقم هاتفك المحمول.
- يرجى ملء عنوانك.
- الرجاء إدخال الرمز البريدي الخاص بك.
تسجيل الطالب في نظام نور
ومن أجل استكمال تسجيل الطالب في نظام نور الالكتروني عليك اتباع الاتي:-
- سجل تفاصيل المدرسة الملتحق بها الطالب، بما في ذلك نوع المدرسة وقسم التعليم والإدارة التربوية ذات الصلة.
- احفظ طلب التسجيل.
- إذا تم رفض الطالب من قبل المدرسة الأولى، فقم بالتسجيل تحت اسم مدرسة أخرى للتأكد من تسجيل الطالب هناك.
- الرجاء تقديم جميع المستندات المطلوبة.
- تحقق من البيانات المسجلة وتأكد من صحتها.
- تحقق من البيانات المسجلة.
- الرجاء تقديم طلب التسجيل.
- بمجرد التسجيل، ستتلقى رقم الطالب الخاص بك.
- يوفر النظام لأولياء الأمور رابطًا يتيح لهم متابعة التطبيق عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الهاتف المحمول.
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