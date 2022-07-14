نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البكالوريا 2022 سوريا الأن رسمياً على موقع وزارة التربية moed.gov.sy برقم الإكتتاب في المقال التالي
نتائج البكالوريا 2022 سوريا، يترقب المئات من الطلبة والطالبات موعد اعتماد نتائج البكالوريا 2022 سوريا من قبل وزير التربية السورية، وقد تصاعدت عمليات البحث بالفعل عن رابط وزارة التربية السورية التي يمكن من خلاله الاطلاع على النتيحة بشكل الكتروني، حيث انتهى طلاب البكالوريا في سوريا ٢٠٢٢ من تأدية امتحانات الجولة الأولى منذ يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت وزارة التربية السورية عن موعد ظهور نتائج البكالوريا منذ يوم الخميس الماضي الموافق 7 يوليو 2022، حيث تم الانتهاء رسميا من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لذلك فإنه من المرجح إعلان النتائج عبر الموقع خلال الساعات القادمة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.
نتائج البكالوريا 2022 سوريا
خصصت وزارة التربية السورية موقعا خاصا لعرض نتائج البكالوريا 2022 سوريا بجميع الأقسام، والتي أعلنت قبل أيام قليلة عن اقتراب موعد ظهورها، بعد أن صرحت مصادر مقربة من وزارة التعليم أنه تم بالفعل اعتماد درجات الطلاب بشكل رسمي من قبل وزير التعليم السوري، ومن المتوقع اعلان اسماء الطلاب الأوائل خلال الساعات المقبلة، وفي السياق ذاته أشارت المصادر أنه تمت عمليات التدقيق والمراجعة والفحص في مراكز مخصصة من وزارة التربية والتعليم السورية، في ظل تطبيق إجراءات امنية مشددة لضمان ان يحصل كل طالب على حقه بالكامل دون أي تحيز، ومن أجل صدور نتائج البكالوريا 2022 بدقة، على أن يتم اعلان رابط النتائج برقم الاكتتاب أولا، ثم تعلن نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ حسب الاسم المدرسة.
طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 سوريا
كما ذكرنا من قبل أنه سيتم إعلان نتائج البكالوريا 2022 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية فور الانتهاء من اعتماد نتائج الامتحانات 2022 رسميا، ويمكن لجميع الطلاب اولياءهم الاستعلام عنها بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.
- ومن ثم يختار الطالب المحافظة التابع لها.
- بعد ذلك يكتب رقم الاكتتاب الخاص به، ثم يقوم بالنقر على زر البحث.
- في خلال دقائق سوف تظهر نتائج الامتحانات بكامل التفاصيل..
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