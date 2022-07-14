الأمن الروسى يعتقل 5 أشخاص متورطين بدعم تنظيم تحرير الشام الإرهابى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للأمن الفيدرالى الروسى اليوم الخميس أنه تم اعتقال 5 من مواطنى روسيا المتواطئين مع "هيئة تحرير الشام" الإرهابية المحظورة فى البلاد، وهم من جمهورية "قبردينو - بلقاريان" ومقاطعات أستراخان وفولجوجراد وسامارا وموسكو.
وأضاف البيان أن المعتقلين قاموا بجمع وتحويل الأموال تحت ستار العمل الخيرى لتلبية احتياجات المسلحين فى منطقة إدلب، التى يسيطر عليها الإرهابيون فى سوريا.
يذكر أن هيئة "تحرير الشام" تعتبر منظمة إرهابية فى عدد من البلدان حول العالم، وجرى حظر أنشطتها فى روسيا بموجب قرار المحكمة العليا الروسية فى عام 2003.
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