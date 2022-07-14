وزير الخارجية الأمريكى: علاقتنا مع فرنسا وثيقة ودائمة

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى بيان نشر على الموقع الإلكترونى لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس: "لدينا علاقة وثيقة ودائمة مع فرنسا، فهى أقدم حليف لنا، وبروح الحرية والمساواة والأخوة، تعتز الولايات المتحدة بعلاقتها مع فرنسا التى تحددها قيمنا المشتركة، بما فى ذلك دعمنا الأساسى للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف "لقد قاتلنا جنبا إلى جنب خلال حربين عالميتين وعملنا معا فى أعقاب ذلك لإقامة أوروبا أكثر ازدهارا وأمانا".

وتابع قائلا: "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان عن خطة مارشال، نواجه تحديات رهيبة لنظام ما بعد الحرب، وفى هذا العام، تعاونت دولتانا بشكل وثيق فى إطار سعينا المتبادل لتحقيق السلام والأمن والازدهار، فنحن ندرك ونقدر المساهمات الفرنسية فى مجال حقوق الإنسان والأمن العالمى بما فى ذلك فى إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندى والهادئ. فضلا عن التعاون الوثيق لإنهاء العمليات الروسية فى أوكرانيا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بالعمل مع فرنسا لمكافحة أزمة المناخ، مضيفا "نشيد بالقيادة الفرنسية فى مجال المناخ بما فى ذلك اتفاقية باريس، فشراكتنا واسعة ومتعددة الأوجه بدءا من توقيع فرنسا الأخير لاتفاقيات أرتميس إلى تعاوننا المهم فى التعافى من جائحة كوفيد-19، ونحن نثمن عاليا مساهمات فرنسا فى خلق عالم أكثر سلاما وازدهارا".