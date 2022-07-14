العالم اليوم - المفوضية الأوروبية تخفض تقديراتها للنمو في منطقة اليورو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 يوليو 2022 01:18 مساءً - خفضت المفوضية الأوروبية الخميس توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2.6 بالمئة و1.6 بالمئة، مقابل 2.7 بالمئة و2.3 بالمئة كانت متوقعة حتى الآن بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا.

وبلغت نسبة التضخم مستويات تاريخية عالية بسبب الصراع الروسي في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي أدى إليها.

ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6 بالمئة في 2022 و4 بالمئة في 2023، من 6.1 بالمئة و2.7 بالمئة في التقديرات السابقة.

وتحذر المفوضية من أن الوضع قد يزداد سوءًا إذا قطعت موسكو إمدادات الغاز.

وكان ستاندرد تشارترد، قد قال في تقرير التوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، إن أوروبا تواجه مخاطر متزايدة من الركود التضخمي في ظل الأوضاع العالمية الحالية.

وسجلت نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا قياسيا جديدا في يونيو الماضي بنسبة بلغت 8.6% على أساس سنوي، مقابل 8.1% في مايو و7.4% في أبريل الماضي، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

يذكر أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كانت قد أكدت أن المركزي الأوروبي سيقوم بكل ما يلزم لوقف التضخم. ويتمثل الهدف النهائي للبنك المركزي الأوروبي في إعادة التضخم إلى مستوى قريب من 2%.