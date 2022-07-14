العالم اليوم - الإمارات تستثمر ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية في الهند

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 يوليو 2022 12:21 مساءً - تعهدت الإمارات باستثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط، بحسب بيان مشترك من الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل، نقلته رويترز اليوم الخميس.

وذكر البيان أن المجمعات ستقوم على تكنولوجيا مناخية متطورة من أجل تعظيم إنتاجية المحاصيل. وأضاف أن "مؤسسات القطاع الخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون مدعوة لتقديم خبراتها وحلولها المبتكرة التي تسهم في استدامة المشروعات".

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