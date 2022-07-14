نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع اعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر على موقع bac onec dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع اعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر ، هو محل بحث لدى التلاميذ الجزائريين وأوليائهم ممن يترقبون موعد إعلان نتائج البكالوريا. تضاربت الآراء حول الموعد الرسمي لذلك، فوزارة التربية قد أكدت بأن كل أعمال التصحيح انتهت ولم يبق الآن إلا نتائج البكالوريا bac onec، أجريت الامتحانات النهائية منذ أزيد من شهر، وقد تقدمها لها أكثر من سبع مئة ألف تلميذ في الوطن الجزائري، ونتائج الباك 2022 resultat bac ستكون متاحة على الموقع المعتمد من الوزارة لعرض النتائج onec dz، وبعد ذلك سيبدأ الطلاب في تقديم طلباتهم للتسجيل في الجامعات التي يرغبون بها حسب الخيارات الممنوحة لهم، في هذا المقال سنتحدث عن موضوع نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر، وسنوضح لكم طريقة استخراج النتائج، تابعوا معنا.

موقع اعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

تم وضع موقع اعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر تحت تصرف التلاميذ الجزائريين الذين ينتظرون نتائجهم بفارغ الصبر منذ أن اجتازوا الامتحانات، لأن اعلان نتائج شهادة البكالوريا 2022 برقم التسجيل سيكون قريبا بالفعل في اليومين القادمين على أقصى تقدير، وسيتمكن كل تلميذ جزائري معني بها من الاستعلام عنها من خلال موقع bac onec dz الجزائر، ويتم باتباع الخطوات التالية:

بداية يجب أن يقوم التلميذ أو أيا كان المستعلم عن النتيجة بالدخول عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

في الخطوة الموالية يتوجب عليه أن يحدد خيار نتائج البكالوريا 2022

بعد ذلك سيتم الانتقال به إلى صفحة أخرى، يكتب فيها رقم التسجيل في الإطار المحدد له، وكذلك يضيف الرقم السري.

عليه أن يقوم بحلّ مسألة بسيطة تظهر له لإتمام الاستعلام عن النتيجة.

آخر خطوة هي الضغط على زر البحث عن النتيجة، بعد لحظات ستظهر النتيجة الخاصة بالطالب مع التقدير الذي تحصل عليه وفق بياناته الشخصية.

bac onec dz نتائج الباك 2022

تم تداول أنباء عن نسب النجاح في نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر، وهي 61 بالمئة. وولاية تيزي وزو في المرتبة الأولى وطنيا. وقد كانت ظروف إجراء امتحانات البكالوريا منتظمة. وتم الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، وتم قمع كل حالات الغش في مختلف ولايات الوطن. نفس الأمر بالنسبة لعمليات التصحيح، والآن ينتظر الطلاب الجزائريين إعلان نتائج امتحانات البكالوريا 2022 resultat bac.

كشف نقاط نتائج شهادة البكالوريا 2022 الجزائر

تجدر الإشارة إلى أنه هناك طريقة أخرى تمكنكم من معرفة معدل الباك 2022 الجزائر، ويكون هذا من خلال خدمة الرسائل النصية. وهذه الخدمة تسهل الأمور على الجميع لأنها بديل لموقع عرض النتائج في حال كان عليه الضغط. ويكون الاستعلام بشكل مجاني حسب متعامل الهاتف النقال الذي يستخدمه الشخص، إما جيزي أو أوريدو أو موبيليس، من خلال الهاتف الجوال الخاص بالتلميذ أو ولي أمره يكتب الرمز 567 *، ويتبع الآتي:

ستظهر للمستعلم صفحة أخرى، عليه أن يختار من خلالها اللغة لكي تصله الرسالة بالعربية أو الفرنسية.

في حال كان يرغب باختيار العربية ينقر 1، والفرنسية 2

سيظهر له إطار يكتب فيه رقم التسجيل الخاص به، ثم يضغط على زر الإرسال

سيتم الانتقال به إلى صفحة أخرى يكتب فيها الرقم السري الخاص بالطالب، وينقر على إرسال

ستصله رسالة نصية قصيرة تتضمن الاسم الكامل والمعدل الذي تحصل عليه الطالب في البكالوريا.

نصل إلى ختام مقال موقع اعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، ولم يعد يفصلنا الآن سوى وقت قصير فقط وسيتم الإعلان عن نتائج الباك موقع bac onec dz الجزائر، وحاولنا أن نوضح لكم على قدر المستطاع طريقة الحصول على النتائج.