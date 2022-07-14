المفوضية الأوروبية تُرحب باتفاق سياسى بشأن سياسات العقد الرقمى

جدة - نرمين السيد - وذكرت المفوضية فى بيان صحفى (نشرته عبر موقعها الرسمى قبل قليل) أن البرنامج يضع آلية للمراقبة والتعاون لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة للتحول الرقمى فى أوروبا المنصوص عليها فى "بوصلة 2030 الرقمية"، ويتعلق الأمر بمجال المهارات والبنية التحتية، بما فى ذلك الاتصال ورقمنة الأعمال والخدمات العامة عبر الإنترنت بالإضافة إلى احترام حقوق ومبادئ الاتحاد الأوروبى الرقمية فى تحقيق الأهداف العامة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية مارجريت فيستاجر:" يتعلق العقد الرقمى بجعل التكنولوجيا الرقمية تعمل لصالح الأفراد والشركات.

كما يتعلق الأمر بتمكين الجميع من امتلاك المهارات للمشاركة فى تمكين المجتمع الرقمى وتمكين الأعمال التجارية، وكذلك تعزيز البنية التحتية الرقمية، كذلك يتعلق الأمر بتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين حيث سيوفر التحول الرقمى فى أوروبا فرصًا للجميع".

وبدوره، قال مفوض السوق الداخلية تيرى بريتون:" إن برنامج سياسة العقد الرقمى يحدد معالم الطريق نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وشمولية واستدامة لأوروبا. كما أن إطلاق العنان لإمكانيات التحول الرقمى، وتحديدًا من خلال إنشاء وتنفيذ مشاريع متعددة عبر البلدان الأعضاء، سيمهد الطريق لأوروبا تنافسية وذات سيادة. علينا أن نبدأ بسرعة على الطريق إلى العقد الرقمى للتأكد من أن أوروبا مستعدة لمواجهة التحديات فى عالم متطور ومترابط".

ولرصد التقدم بفعالية، ستقوم المفوضية، مع الدول الأعضاء، بوضع مسارات متوقعة على مستوى الاتحاد الأوروبى لكل هدف.

وفى المقابل، يتعين على الدول الأعضاء اقتراح خرائط طريق لتحديد استراتيجية وطنية توضح مساراتها الوطنية المتوقعة وإجراءاتها لتحقيق الأهداف والغايات، بما فى ذلك التدابير التنظيمية والاستثمارات المخطط لها بحسب ما جاء فى نص البيان.