العيد الوطنى لفرنسا.. 9 دول بالناتو تشارك فى العرض العسكرى التقليدى

جدة - نرمين السيد - يشارك جنود من 9 دول أعضاء فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى العرض العسكرى التقليدى بمناسبة العيد الوطنى لفرنسا فى 14 يوليو من كل عام بجادة الشانزليزيه الشهيرة فى العاصمة الفرنسية باريس بجانب الجنود الفرنسيين ويمثل كل دولة ستة جنود.





وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، أن فرنسا تنظم العرض العسكرى هذا العام بطابع خاص مع تكريم دول الجناح الشرقى لحلف شمال الأطلسى (الناتو) والقوات الفرنسية المنتشرة فيها ومعظمها من الدول المجاورة لروسيا أو أوكرانيا وهم استونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا.

وفى سياق متصل، أفادت قناة "سى نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، بأنه بمجرد انتهاء العرض العسكرى، ستؤدى المطربة الفرنسية "كانديس باريس" أغنية مؤلفة خصيصا لهذه المناسبة بعنوان "فرنسا".

وأضافت القناة أن هذا العرض يعد فرصة لإظهار المعدات الجديدة للجيوش الفرنسية مثل مركبة الاستطلاع والقتال المدرعة "جاجوار" إلى جانب الجيل الجديد من المدرعة متعددة المهام فرنسية "جريفون" المدرعة التى تحل تدريجيا محل المدرعة الامامية (فاب) فى القوات البرية وستحلق المروحية الخفيفة "ألويت" وطائرة الدفاع الجوى "ميراج 2000 سى". والعرض الجوى الذى ستشارك فيه طائرات أوروبية عدة سيشمل للمرة الأولى طائرة مسيرة من نوع "ريبر" تستخدم فى منطقة الساحل لتعقب الإرهابيين.

وأضافت القناة أن الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" سيرأس العرض الذى سيجرى فى جادة الشانزليزيه المرموقة فى الصباح قبل أن تجرى قناتا "فرانس 2" و"تى إف1" أول مقابلة تلفزيونية معه منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا فى أبريل الماضى.

وأوضحت القناة أن شعار العرض هو "تقاسم الشعلة" فى إشارة ثلاثية إلى الارتباط بين الجيش والدولة من جهة وشعلة "المقاومة" التى جسدها "أوبير جيرمان" رفيق التحرير الأخير الذى توفى العام الماضى من جهة أخرى، والشعلة الأولمبية التى تستضيفها باريس حتى دورة الألعاب الأولمبية التى ستنظم فيها عام 2024.

ومن جانبه، ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الخميس، أن نحو 6300 شخص سيشاركون هذا العام فى هذا العرض بينهم 4925 جنديا من المشاة وتشارك فى العرض أيضا 64 طائرة وطائرة مسيرة و25 مروحية و200 حصان و181 مركبة آلية.