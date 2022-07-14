نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن 1443 لمعرفة قيمة الدعم الإضافي بعد الأمر الملكي بالزيادة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحاسبة التقديرية الخاصة بحساب المواطن من الخدمات المقدمة من البرنامج لكافة المستفيدين من الدعم، فهي تتيح إليكم الاستعلام عن القيمة الخاصة بالدعم بالشكل الإلكتروني، ولذا تساءل عنها الجميع ومحط اهتمام لديهم، وهذا ما سنقدمه إليكم من خلال مقالنا إذ أننا سنوضح لكم طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

إن الحاسبة التقديرية تستخدم في حساب القيمة الجديدة للدعم الخاص بحساب المواطن، وإليكم طريقة استخدام الحاسبة وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تدخل لموقع حساب المواطن بشكل مباشر. تضغط على الحاسبة التقديرية. تقوم بالاختيار إن كان المستفيد قد تم تسجيله أم لا تحدد بعدها حالة المستفيد إن كان فرداً مستقلاً أو عائل للأسرة. تدخل البيانات التي يتم طلبها من خلال الموقع. تضغط بعدها فوق زر الحساب. تقرأ مبلغ الدعم التقديري.

الدعم الإضافي لحساب المواطن

لقد تم تخصيص دعماً إضافياً للأفراد التابعين لبرنامج حساب المواطن، بعد أن تقرر صرف 8 مليار لهذا الدعم، كما أن القيمة تكون موزعة بالشكل التالي:

أولاً الدعم الإضافي للشخص عائل الأسرة 720 ريال.

التابع الذي يزيد عمره عام 18 عام 360 ريال.

التابع الذي يقل عمره عن 18 عام 215 ريال.

الشروط الجديدة للتقديم بحساب المواطن

للتقديم على برنامج حساب المواطن لابد أن تكون الشروط مستوفاة بشكل كامل بالشخص الراغب في التقديم للحصول على الدعم، وإليكم تلك الشروط وهي كالآتي:

الشخص المستفيد يكون مقيم بالسعودية دائماً ولا يقيم خارجها بمدة تزيد عن 90 يوم بالعام الأخير.

ألا يقيم المتقدم بدور إيواء يتبع الحكومة أو يكون مسجون.

كما أن الشخص الراغب في هذا الدعم لابد من توفر جنسية سعودية لديه وإن لم يكن لديه جنسية سعودية يكون حامل لبطاقة تنقل أو حتى من المستثنين من ذلك الشرط.

التوافق للبيانات المقدمة للبرنامج مع جميع البيانات المتواجدة بالجهات ذات الصلة.

الاعتماد لجميع المعايير التي تخص الاستحقاق ومن ضمنها عدد الأسرة الكلي وأعمار الأشخاص التابعين إن كانوا يزيدوا عن ثمان سنوات أو يقل عن ذلك.

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/sqAGIcdm2I pic.twitter.com/vHdZbRnZ3i — حساب المواطن (@citizenaccount) حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/sqAGIcdm2I pic.twitter.com/vHdZbRnZ3i — حساب المواطن (@citizenaccount) July 13, 2022

حساب المواطن

إن حساب المواطن برنامج قامت بإطلاقه وزارة الموارد السعودية لتقديم دعماً لكافة المواطنين المتوفر بهم الشروط التي تم وضعها من الوزارة، ومن أهمها وضع المعيشة والجنسية السعودية، ويصرف الدعم شهرياً لتمكين المواطن من أن يعيشوا حياة كريمة ويتغلب على الفقر ويلبي احتياجاته.