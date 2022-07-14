دعاء شرب ماء زمزم مكتوب .. استجابة الدعاء وأمنيات محققة

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عمر شويل - جدة دعاء شرب ماء زمزم مكتوب فيه استجابة للدعاء وأمنيات محققة. بالإضافة إلى أن فضل ماء زمزم في الإسلام كبير ويجوز الاغتسال والوضوء بها خاصة أن ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض وطعام طٌعمٍ أي يشبع من شربه. لذلك الجميع يتساءل عن دعاء شرب ماء زمزم مكتوب لترديده لاسيما العائدون من أداء مناسك الحج 1443. فهو الماء الذي يخرجُ من نبع زمزم الذي حفرَهُ جبريل -عليه السلام- تحت قدمَيْ إسماعيل -عليه السلام- حين كان رضيعًا في مكة والذي يبعد 21 مترًا عن الكعبة فقط.

دعاء شرب ماء زمزم مكتوب

من المعروف أنه لم يرد دعاء شرب ماء زمزم في السنة النبوية محددًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما ورد كان عن عبدالله بن عباس- رضي الله عنهما أنه حين قال: “ماءُ زمزمَ لما شُرب له: إن شربتَه تستشفي شفاكَ اللهُ، وإنْ شربتَه لشِبعِكَ أشبعكَ اللهُ، وإن شربتَه لقطعِ ظمَئِكَ قطعَه اللهُ، وإن شربتَه مستعيذًا أعاذكَ اللهُ”.

وكان ابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- إذا شرِبَ ماءَ زمزمَ قال: “اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورِزْقًا واسِعًا وشفاءً من كلِّ داءٍ”.

دعاء شرب ماء زمزم عند أهل البيت

ولأن لايوجد دعاء شرب ماء زمزم محدد ورد عن أهل البيت عددًا من الأدعية التى كانوا يرددوها عن تناول ماء زمزم باستمرار. وهى ما روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. ونرصد بعضها على النحو التالي:

اللهم أن الحق، فثبتنا على دينك دين الحق، وأجرنا من عذاب النار، فأنت الحق ومنك لا يخرج إلا الحق يا الله.

اللهم عافني في مالي، وعافني في بدني وارزقني من حيث لا أحتسب فلا رزاق ولا معافى سواك.

اللهم ألبسني ثوب العافية، واعتق رقبتي وأهلي وأبنائي من النار، يا أرحم الراحمين يا رب.

اللهم أشفني وأشفِ مرضى المسلمين، اللهم ثبتني على هذا الدين، اللهم ارزقني الجنّة والحشر مع عبادك الصالحين، يا كريم يا الله.

قصص استجابة الدعاء بماء زمزم

يحكى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى قصص استجابة الدعاء بماء زمزم لذا يكون لديهم شغف دائمًا لتناوله حتى ولو على سبيل الهدايا من حجاج بيت الله الحرام. فهى سميت زمزم لكثرة مائها وفق ماجاء في قصة السيدة هاجر عليها السلام حين قالت عندما تفجر ماؤها “زِمْ زِمْ”.