مواعيد دوام البنوك بعد العيد 2022 في السعودية.. انتظام يومي

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عمر شويل - جدة مواعيد دوام البنوك بعد العيد 2022 وانتهاء الإجازة التى استمرت قرابة أسبوعين. بالإضافة إلى مواعيد عمل البنوك في السعودية الرسمية لمختلف الفروع في جميع المحافظات. وتكون بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام العمل في السعودية مع العلم أن هناك فروع البنوك السعودية التى لاتطبق عليها إجازات نظرًا لأهمية هيه الفروع والتوقيت الخاص بالإجازة سواء لخدمة الحجاج أو أنها واقعة على الأماكن الحدودية في المملكة العربية السعودية أو أنها في مناطق ذات كثافة سكانية. وفي كل الأحوال. نرصد موعد دوام البنوك بعد العيد 2022 في السعودية. بنظام الانتظام اليومي والإجازات.

مواعيد دوام البنوك بعد العيد 2022

أكدت الحكومة السعودية مواعيد دوام البنوك بعد العيد 2022 بداية من يوم الأربعاء 14 ذي الحجة عام 1443 هجري الموافق لتاريخ 13 يوليو من العام 2022 ميلادي. وفق إعلان البنك المركزي السعودي. وتفتح عدد من فروع البنوك ومراكز التحويل في المناطق التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة. مع العلم أن فروع البنوك في مكة المكرمة والمدينة المنورة لم تغلق في إجازة عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات الحجاج القادمين من مختلف البلدان.

مواعيد عمل البنوك اليوم

نستعرض أوقات دوام البنوك السعودية 2022 بمختلف الفروع على النحو التالي:

من الأحد إلى الخميس على أن تكون المواعيد من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 4:30 عصرًا. يومان إجازة رسمية للبنوك وهما يوما الجمعة والسبت.

مواعيد عمل البنوك في السعودية

هناك بعض البنوك في السعودية تعمل حتى الساعة 5:00 عصرًا وبنوك آخر تعمل على مدار الأسبوع وهى استثناءات يمكن تحديدها من خلال الجدول التالي:

البنك الأيام من إلى

الراجحي الأحد: الخميس 9:00 am 5:00 pm

بنك البلاد الأحد: الخميس 9:30 am 4:30 pm

بنك البلاد فرع واجهة الرياض الأحد: الخميس 9:30 am 11:00 pm

الجمعة، السبت 4:00 pm 11:00 pm

بنك الرياض الأحد: الخميس 9:30 am 4:30 pm

مصرف الإنماء الأحد: الخميس 10:00 am 4:30 pm

البنك الأهلي السعودي الأحد: الخميس 9:30 am 4:30 pm

البنك السعودي للاستثمار الأحد: الخميس 9:30 am 4:30 pm

BNP Paribas طوال الأسبوع 9:00 am 5:00 pm

بذلك اتضح مواعيد دوام البنوك بعد العيد 2022 بمختلف الفروع مع العلم أن البنوك من أول القطاعات التى تطبق عليهم الإجازات الرسمية وفق قانون العمل السعودي.