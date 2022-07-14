نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة الحج والعمرة” تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرة العمرة 1444 إلكترونيا .. رابط استخراج تصريح العمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبال طلبات تأشيرة العمرة 1444 إلكترونيا، أعلنت وزارة الحج والعمرة مساء يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر. عن بدء استقبال طلبات الأفراد الراغبين في أداء فريضة العمرة للعام 1444.

وكشفت عن موعد تلقي طلبات التأشيرات عبر الموقع الإلكتروني وزارة الحج والعمرة. ليبدأ من يوم الخميس الموافق 14/7/2022. وأكدت الوزارة أن موسم العمرة يبدأ من داخل وخارج المملكة للمعتمرين من بداية الاول من شهر محرم. وقبل كل شي نوافيكم عبر السطور التالية بخطوات استخراج تصريح العمرة بعد إعلان الوزارة عن استقبال طلبات تأشيرة العمرة 1444.

بدء استقبال طلبات تأشيرة العمرة 1444

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها ستبدأ في قبول طلبات الحصول على تأشيرات العمرة بعد موسم الحج. حتى يتمكنوا الأفراد من أداء مناسك العمرة لعام 1444. على أن يتم بدء تلقي الطلبات من صباح يوم الخميس 15 ذي الحجة 1443 مع التوضيح أن موسم العمرة للعام الجديد يبدأ مع يوم 30/7/2022 الموافق الاول من شهر محرم 1444.

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فقد وضحت الوزارة إن طلب الحصول على تصريح العمرة للمعتمرين من داخل المملكة يكون عبر تطبيق “اعتمرنا”.

شروط طلب تصريح العمرة 1444

بعد أن تعرفنا على بدء استقبال طلبات العمرة فقد وجب ذكر شروط العمرة. والتي ذكرت وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الرسمي لها haj.gov.sa اشتراطات العمرة حسب القدوم من كل دولة، ومن ابرز الشروط التالي:

يتم استخراج تصاريح العمرة والصلاة بالروضة لجميع الأفراد ممن يثبت عدم إصابته بوباء كورونا. يتم الحج لتصريح العمرة بواسطة واحد من تطبيقي ” اعتمرنا- توكلنا”. أو الحجز مباشرة على حسابهم أو بإضافة الشخص كمرافق في تطبيق العمرة. يجوز أداء العمرة من خمس سنوات فما فوق لمن لم يتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

استخراج تصريح العمرة 1444

سمحت وزارة الحج والعمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية. من استخراج تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا. والذي يخدم العديد من الفئات المختلفة من الأفراد، ويتم استخراج تصريح العمرة على النحو التالي:

تحميل تطبيق توكلنا. أو من خلال الولوج للرابط الرسمي توكلنا.

تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات، وكلمة المرور ثم الضغط علي تبويب التالي.

من أيقونة الخدمات يجب الضغط علي تبويب إصدار تصاريح الحج والعمرة.

قم بتحديد نوع التصريح، وتحديد اسم المستفيد.

يجب تحديد التاريخ والوقت ونقطة التجمع.

الضغط على موافقة.

الآن يمكنك استعراض التصريح عبر حسابك على توكلنا.

هذا وقد وضحت وزارة الحج والعمرة إه يتم تقديم طلب تأهيل من الوكلاء والمنشآت بواسطة رابط وزارة الحج والعمرة. وذلك لتقديم الخدمة للمعتمرين وزوار المسجد النبوي.