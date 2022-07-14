رقم حافز المجاني الموحد طاقات خدمة العملاء 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن رقم حافز المجاني الموحد على محرك البحث الشهير “جوجل” وموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، ويقدم برنامج حافز للبحث عن عمل أرقام مجانية يُمكن للمواطنون استخدامها والتواصل معه في حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج إعانة البحث عن عمل لمساعدة الشباب السعودي على إيجاد فرص عمل مناسبة له في إطار رؤية السعودية 2030م والتي تهتم بتوظيف طاقات الشباب في عمل مناسب لهم ولقدراتهم، ويدعم البرنامج الشباب مادياً بمبلغ مالي شهري بالإضافة إلى دورات تدريبية وتأهيلية لرفع مهاراته وتنميتها في إطار حرص الحكومة السعودية على التقليل من أعداد البطالة وتوفير وظائف مناسبة للشباب، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رقم حافز خدمة العملاء كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط التسجيل في حافز إعانة البحث عن عمل، فإلى نص المقال.

رقم حافز المجاني الموحد

حرص القائمون على برنامج حافز للبحث عن عمل على إتاحة قنوات تواصل مع العملاء ولذلك أطلقت أرقام مجانية للتواصل للشكاوي والإستفسارات بهدف الرد على كل استفسارات الجمهور بأسرع طريقة، ويُمكنكم الإستفسار عن موعد الدعم أو تقديم أي مقترحات عبر الإتصال بأرقام 920020301 و 920011559، وبالإضافة إلى ذلك يُمكنكم التواصل مع الموقع الرسمي لبرنامج حافز أو على الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر.

رقم حافز خدمة العملاء

حرص صندوق تنمية الموارد البشرية عند إطلاق برنامج حافز للبحث عن عمل على تكوين فريق خدمة عملاء مميز للرد على كافة الأسئلة والإستفسارات والشكاوي التي تواجه المستفيدين من الشباب السعودي، ويُمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال عدة قنوات إتصال إما على الموقع الرسمي للوزارة أو صفحتها الرسمية على تويتر أو من خلال أرقام 920020301 و 920011559.

ونكون الآن قد وصلنا إلى آحر مقالنا اليوم عن برنامج حافز لإعانة الباحثين عن عمل الذي أطلقته الحكومة السعودية لمساعدة الشباب السعودي في إطار رؤية السعودية 2030م، وفي حالة وجود أسئلة واستفسارات لديكم قوموا بالتواصل معنا عبر التعليقات وسنرد عليكم خلال ساعات قليلة