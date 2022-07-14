موعد تغيير كسوة الكعبة 2022 الجديد بعد التعديل.. وأين صنعت لأول مرة

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عمر شويل - جدة موعد تغيير كسوة الكعبة 2022 بعد التعديل أصبح يهم المسلمون في كل بقاع الأرض فهو حدث ينتظرونه كل عام. ويتساءلون أين صنعت أول كسوة للكعبة ومن أي قماش. فيما يتساءل الكثيرون عن مصير كسوة الكعبة القديمة وهى تختلف من عصر لآخر. وهى من أهم الشعائر الدينية ففى عهد الرسول كان يقسامها مع أبو بكر الصديق. وفي عهد عمر بن الخطاب كان يوزعها على الحجاح كملابس. وفي عهد عثمان بن عفان كان يبيعها ويأخذ ثمنها لينفقه في سبيل الله. وحاليًا تضع كسوة الكعبة المشرفة للمتاحف الدينية وتقدم كهدايا أو توزيع ثمنها في سبيل الله. نظرًا لقيمتها الثمينة التى تهبر كل من يراها في كل عام. ويعتبر توقيت تغيير كسوة الكعبة 2022. حدث تاريخى خاصة أن هذا الموعد هو أول عام يقع تعديل في توقيت تغيير كسوة الكعبة 2022. منذ سنوات كثيرة.

موعد تغيير كسوة الكعبة 2022

أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية توقيت تغيير كسوة الكعبة 2022 ليكون موعد تغييرها في غرة شهر محرم عام 1444هـ. على أن تشهد الكسوة تغيير شامل على صعيد الشكل المعماري والحضاري في موعد رسمي يترقبه المسلمون في العالم أجمع وخاص المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

هل تم تعديل موعد تغيير كسوة الكعبة

بالفعل تم التعديل على موعد تغيير كسوة الكعبة 2022 فكان من المعروفة أن الموعد الرسمي لتغييرها يوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة من كل سنة هجرية. ويحدث ذلك كل عام سنة متبعة لرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يقوم بتغيير كسوة الكعبة مرة واحدة في العام. وقام الصحابة بعد وفاته حتى يومنا هذا. وفي عهد الدولة الأموية كان يتم تغييرها مرتين الأولى في نهاية شهر رمضان المبارك والثانية في العالشر من محرم.

أين صنعت أول كسوة للكعبة

صنعت كسوة الكعبة لأول مرة في جمهورية مصر العربية. اهتم العباسيون بصنعها من أفضل أنواع الحرير في العالم. لتصنع كسوة فاخرة من الحرير الأسود. وتعرف كسوة الكعبة من وقتها بأنها قطعة مصنوعة من الحرير وعليها نقوش من آيات القرآن الكريم باستخدام ماء الذهب التى تغطى جميع أطراف وأجزاء الكعبة من جميع الاتجاهات.