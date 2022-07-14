نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطلب أون لاين تمويل سلفة 5000 ريال سريع وفوري 2022 دون تحويل راتب في 15 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الشركات التي تمنح تمويل شخصي فوري أون لاين هي شركة سلفة السعودية ، حيث يمكنك طلب تمويل سلفة 5000 ريال سعودي الذي يتم بشكل سريع وفوري بإجراءات لا تستغرق 15 دقيقة، ثم تأتي الموافقة حال توافر الشروط التي وضعتها منصة سلفة للتمويل في المملكة العربية السعودية وهي أول منصة سعودية مصرح لها من قبل البنك المركزي السعودي لتقديم تمويل شخصي استهلاكي مصغر ينحصر ما بين طلب سلفة 1000- لـ 5000 ريال، مع سرعة الموافقات ثم إيداع المبلغ بالحساب البنكي للمتقدم، وقد خصصت المنصة الإلكترونية سلفة موقع إلكتروني تجرى جميع الخطوات من خلاله دون الذهاب لجهة وبمجرد منك القرض وتحديد عدد الشهور التي تسدد بها يتم السداد دون تحويل الراتب.

تمويل سلفة 5000 ريال سعودي

تحتاج طلب سلفة سريعة لسداد التزاماتك من فواتير وخلافه، فالأمر سهل للمواطنين السعوديين عن طريقة دخول منصة سلفة للتمويل الشخصي، ثم إنشاء حساب إلكتروني بالموقع، وبعد ذلك الدخول على طلب تمويل الذي منه تحدد مبلغ التمويل ومدة السداد بالشهور لتتمكن من الحصول على تمويل فوري أون لاين حتى لو عليك قرض، حيث بمجرد إرسال الطلب يقوم المختصين ببحثة وإصدار الموافقة، ومن المقرر أن بداية إيداع المبلغ سيكون يوم 28 من الشهر الميلادي.

تمويل فوري أون لاين

هناك الكثير من البنوك داخل المملكة العربية السعودية تمنح تمويل سريع جدا ليس للمواطنين فقط بل كذلك للمقيمين من ذلك تمويل مصرف الراجحي، وكذلك تجد برامج التمويل بنك الرياض للمقيمين، والآن نتحدث عن الحصول على سلفة لأخر الشهر من منصة سلفة التي يتميز القرض بها بما يلي:

منصة سلفة مصرح لها من قبل البنك المركزي السعودي.

وهي أول منصة تقدم تمويل بالتقنية المالیة (Fintech) شخصي بالاعتماد على التقنیة المالیة (Fintech).

تمنح تمويل استهلاكي مصغر ما بين 1000- 5000 ريال سعودي.

قروض سلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تعطي فتح سداد ميسرة وسهلة.

إيداع سريع، مع هامش ربح تنافسي يتحدد بحسب البيانات المقدمة.

شروط طلب تمويل سلفة ٥٠٠٠ ريال

التقديم من حاملي الجنسية السعودية دون غيرهم.

عمر المتقدم ما بين (23-60) عام.

يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل.

دخل المتقدم لا يقل عن 5.000 ريال سعودي.

متى يبدأ تمويل سلفه؟

وفق الموقع الإلكتروني فإنه يتم التقديم على سلفة 5000 ريال بدخول المنصة وطلب سلفة، ثم تحديد المبلغ وعدد الشهور، وبعد ذلك تصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 من كل شهر لمن تم الموافقة عليه بعد يوم 25 من الشهر، وفي حالة التقديم في أي وقت يتم الحصول على القرض يوم 28 من الشهر التالي، وهذا بعد توافر شروط التقديم للحصول على تمويل سلفة 5000 ريال سريع وفوري.

خطوات التمويل من سلفة

كما ذكرنا تمويل شخصي فوري يتم بالدخول على منصة سلفة، ثم إنشاء حساب إلكتروني، وبعد ذلك تدخل طلب التمويل وتحدد المبلغ المطلوب، ثم اختار فترة السداد بالشهور التي تكون من شهر حتى 6 أشهر، وهذه الخطوات لا تستغرق ربع ساعة ويكتمل التقديم.