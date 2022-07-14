جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك الكويتية بميناء الشعيبة من إحباط محاولة إدخال مايقارب 2 مليون حبه من مادة التنباك، كانت مخبأة فى حاوية "أوانٍ منزلية زجاجية" قادمة من جبل على بالإمارات العربية، ومن خلال معلومة وردت إلى إدارة البحث والتحرى الجمركى عن حاوية قادمة تحتوى على مواد ممنوعة.





وقالت الجمارك الكويتية اليوم الخميس، إن حاوية بحجم 40 قدماً قَدِمت إلى ميناء الشعيبة قادمة من منطقة جبل على، وذلك أمس الأربعاء وكانت تحتوى على "أوانٍ منزلية زجاجية"، وبتفتيشها بدقة عثر على (نحو 2 مليون حبة) من مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتى التجارة والصحة وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة. وحذرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى الكويت، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحباط محاولة تهريب 2 مليون حبة مخدرة إلى الكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.