سلطنة عمان وألمانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية اندرياس ميكاليس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين والتعاون القائم فى مختلف المجالات.





وأكد الجانبان خلال لقائهما فى إطار الزيارة الرسمية للسلطان العمانى هيثم بن طارق إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، على أهمية الزيارة وما تمثله من تدشين لانطلاقة جديدة فى علاقات البلدين لأفق أرحب، وتطلعهما إلى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة لاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية وفى مجال الطاقة المتجددة والخضراء والتعاون العلمى والثقافى. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية الحوار والطرق الدبلوماسية لمعالجة الخلافات والصراعات فى العالم بما يُحقق السلام والاستقرار.

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