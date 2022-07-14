قادة منظمة شنغهاى يؤكدون مشاركتهم فى قمة سمرقند بأوزبكستان

جدة - نرمين السيد - قال القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، إن كل قادة الدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون أكدوا مشاركتهم فى قمة سمرقند، لكن بعضهم لم يقرر بعد شكل مشاركته.





وأضاف نوروف، اليوم الخميس: "حتى الآن أكد جميع قادة الدول الأعضاء فى منظمة شنغهاى للتعاون، مشاركتهم فى القمة لكن بعضهم لم يقرر بعد شكل مشاركته فيها، وهذا سيعتمد على الوضع الوبائى خلال فترة انعقاد القمة". ونوه القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان، بأنه من المتوقع أن يحضر القمة قادة الدول المراقبة فى منظمة شنغهاى للتعاون ورؤساء المنظمات الشريكة والأمم المتحدة بالإضافة إلى رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى والاتحاد الاقتصادى الأوراسى وغيرها. وستعقد القمة الدورية لقادة منظمة شنغهاى للتعاون، فى سبتمبر المقبل بمدينة سمرقند بأوزبكستان التى تعتبر رئيسة المنظمة فى الوقت الراهن.

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