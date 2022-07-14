عاجل- دوى انفجارات قوية فى ميكولايف جنوب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفاد عمدة مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، أولكسندر سينكيفيتش، بسماع دوى "انفجارات قوية" بالمدينة فى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وطالب المواطنين بالبقاء فى ملاجئهم.





وقال سينكيفيتش - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - إن فرق الإنقاذ والطوارئ انتشرت فى مواقع الانفجارات، لكنه لم يذكر عدد المناطق المتضررة. يشار إلى أن القرى الواقعة على طول الحدود بين ميكولايف ومنطقة خيرسون باتت مسرحا للقتال مؤخرا، حيث تحاول القوات الأوكرانية اختراق الدفاعات الروسية فى المناطق الكائنة جنوبى أوكرانيا.

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