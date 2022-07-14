تدريبات عسكرية جوية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أجرت اليابان تدريبات مشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة فوق المياه القريبة من أراضيها فى وقت سابق من هذا الشهر شملت 52 طائرة، وفقا لما ذكرته قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية فى صباح اليوم الخميس.





وقالت القوات الجوية فى بيان، نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، إن التدريبات شملت أيضا استخدام طائرات حلقت عدة مرات وجاءت مساهمة اليابان بحوالى 20 طائرة مقاتلة فيما تم استخدام 29 مقاتلة وطائرتان حربيتان من سلاح الجو الأمريكى وطائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية خلال التدريبات التى جرت يوم 6 يوليو وكذلك يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين فوق بحر اليابان والمحيط الهادئ وبحر الصين الشرقى".

وأضاف البيان: أن هذه التدريبات المشتركة، التى تهدف إلى تعزيز التقنية التكتيكية لقوات الدفاع الذاتى الجوية والإجراءات المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة للرد على أى هجمات مسلحة محتملة، جاءت بعد مناورتين اثنتين أجراها الحلفاء فى أواخر يونيو الماضى.

وفى تحرك ذى صلة، أجرت طائرات دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية والبحرية الأمريكية تدريبات مشتركة يوم أمس الأربعاء فوق المياه القريبة من الجزر الجنوبية الغربية لليابان بحسب البيان.

وتأتى هذه التدريبات- بحسب ما قالت كيودو- فى الوقت الذى تم فيه رصد سفن حربية صينية وروسية مرارا وتكرارا قبالة اليابان، خاصة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا نهاية فبراير الماضى، على الرغم من أن السفن لم تدخل فى المياه الإقليمية اليابانية. وفى أوائل يوليو الجارى، طاردت سفينة حربية صينية سفينة حربية روسية خارج المياه الإقليمية اليابانية مباشرة حول جزر "سينكاكو" المتنازع عليها فى بحر الصين الشرقى، وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، فى محاولة واضحة لإثبات السيادة الصينية على الجزر التى تسيطر عليها طوكيو وتزعم بكين احقيتها فيها.