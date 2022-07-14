العالم اليوم - أسهم السيارات تقود بورصة طوكيو للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر أسهم السيارات تقود بورصة طوكيو للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 يوليو 2022 10:18 صباحاً - قفزت الأسهم اليابانية اليوم الخميس مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والسيارات نتيجة لهبوط الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاما مع صعود الدولار نتيجة توقع رفع الفائدة الأميركية.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.62 بالمئة. كان المؤشر قد فتح على انخفاض 0.63 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفاع التضخم إلى تسعة بالمئة في يونيو، لكن الأسهم عاودت الصعود سريعا مع هبوط الين إلى 138 ينا للدولار لأول مرة منذ عام 1998.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة.

وتراجعت الأسهم الأميركية الليلة الماضية، لكن جميع المؤشرات تمكنت من الحد من خسائرها بعد هبوطها الحاد في أعقاب صدور بيانات التضخم.

وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات والمكونات الكهربائية المؤشر نيكي. وزاد سهم كيانس كورب 3.48 بالمئة، كما ارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 3.33 بالمئة، وارتفع سهم فوجيكورا بنسبة 2.18 بالمئة.

وارتفع سهم سوزوكي موتور 3.21 بالمئة وزاد سهم مازدا موتور 2.21 بالمئة. ونزل سهم كهرباء طوكيو 7.66 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء.