بالتقسيط المريح علي 36 شهر شراء هاتف iphone 13 Pro Max ومرونة في السداد

هاتف iphone 13 Pro Max بالتقسيط علي 36 شهر، في الفترة الأخيرة ارتفعت الأسعار بشكل كبير وخاصا في هواتف الايفون الذكية، وبسبب المزايا الموجودة في هاتف الايفون بدأ الكثير من الأشخاص في البحث عن شروط تقسيط سعر الهاتف علي مدار 36 شهر، وتقدم مكتبه جرير هذه الخدمة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بالإضافة إلى أنواع التقسيط الأخرى التي تقدمها هذه المكتبة لدعم الأفراد.

هاتف iphone 13 Pro Max بالتقسيط علي 36 شهر

يمكنك تقسيط هاتف الايفون من خلال مكتبة جرير عن طريق الذهاب إليها، بعد ذلك قم بتحديد نوع وشكل الهاتف الذي تريده، وأيضاً عليك اختيار حجم مساحة الهاتف الذي تحتاجه، وذلك لأن المساحة تختلف من هاتف لآخر ثم استعلم عن إجراءات التقسيط وادفع المقدمة، في النهاية سوف تحصل على هاتف الايفون الذي تريده مع دفع باقي الأقساط الشهرية باستلام الوصل.

شروط تقسيط هاتف الايفون

هناك بعض الشروط والإجراءات اللازمة لكي تتمكن من تقسيط هاتف الايفون بأقل تكلفة وفي وقت كبير، وعند تخلف أحد هذه الشروط سوف يتم رفض التقسيط، وهذه الشروط هي:

عليك اختيار نظام السداد المريح لك من خلال مكتبة جرير السعودية.

هناك فترات للتقسيط عليك الاختيار بينهم مثل تقسيط 6 شهور، 12 شهر، 36 شهر.

بعد ذلك قم بتحديد موعد السداد، ثم ادفع المقدم التي تحددها مكتبة جرير.

يمكن للعميل أن يحصل على أشياء اخرى داخل المكتبة بشرط ألا تقل قيمه المبلغ عن 2500 ريال سعودي.

يمكن للعميل إعادة أو استبدال الهاتف خلال فترة التقسيط داخل المكتبة.

مواصفات أيفون 13 برو ماكس

يحتوي هاتف الايفون 13 برو ماكس الحديث على سعة تخزين عالية جداً ومع 6 جيجا.

يشمل شاشه عالية الجودة ذات حجم 6.5 بوصة.

أيضا تحتوي على نظام تشغيل lso 15..

يوجد في الهاتف بطارية قوية 4370 ميلي.

يوجد كاميرا خلفية وأمامية ذات دقة عالية.

في النهاية نكون قد تحدثنا عن هاتف iphone 13 Pro Max بالتقسيط على 36 شهر، والمزايا التي لا حصر لها الموجودة داخل الهاتف، حيث يمكنك استخدام التقسيط المريح لشراء هاتف الايفون بأقل تكلفة من خلال دفع مبلغ 50 ريال سعودي شهرياً بعد دفع المقدم المطلوب.