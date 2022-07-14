نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا هاتف iphone 14 برو max ومواصفات الهاتف والإضافات الجديدة في المقال التالي
قامت شركة ابل بإعلان مؤخرا أنها سوف تقوم بطرح سلسلة هواتف آيفون ١٤ بأكثر من إصدار كما أنها أكدت أن الجهاز يحتوي على مزايا العديد من المزايا والمواصفات الأكثر من رائعة وكل ذلك يأتي بشكل يتناسب مع المستخدم بشكل كبير، فا هاتف آيفون ١٤ الجديد يعد سلسلة هاتف أيفون ١٤ سوف تحتوي على ٤ إصدارات من هذا الجهاز والتي سوف يكون من ضمنها أيفون ١٤ بلس وأكدت شركة ابل أن هذه الإصدار سوف يكون الأرخص من ضمن الإصدارات الثلاثة المتبقية من سلسلة هواتف آيفون ١٤، والجدير بالذكر أن هذه السلسلة سوف يتم إطلاقها في شهر سبتمبر من هذا العام الحالي.
مواصفات أيفون ١٤
- يأتي إصدار أيفون ١٤ برو ماكس بكاميرا خلفية ثلاثية في حين أن أيفون ١٤ بلس يأتي بكاميرا ثنائية ويعتبر ذلك من أسباب كونه الهاتف الأرخص في السلسلة ونفس الأمر بخصوص الإصدار العادي من هذه السلسلة تأتي أيضا بكاميرا ثنائية أيضا.
- أيفون ١٤ بلس هو الأكبر من حيث الهواتف الثلاثة الباقية في السلسلة من حيث سعة البطارية.
- معالج هاتف آيفون ١٤ بلس المعالج الخاص به هو A15 Bionic في حين أن المعالج A16 Bionic مقتصر فقط على إصدار في السلسلة وهو أيفون ١٤ برو ماكس.
مزايا أيفون١٤ برو ماكس
- الكاميرا الخلفية لهذا الإصدار رباعية مختلفة الدقة في حين أن الكاميرا الأمامية ثنائية بجودة تصوير 4k.
- معدل تحديث شاشة الجوال ١٢٠ هرتز/ سطوع الشاشة ١٢٠٠ شمعة.
- الشاشة محمية بطبقة من السيراميك وذلك لحمايته من الصدمات والخدوش.
- ميكروفون عازل للصوت أثناء استخدام الجهاز والتحدث به وسماعات خارجية من نوع الاستريو .
- معالج من نوع A16 Bionic وهو أقوى معالجات السلسلة بتقنية سداسي النواة.
- الجهاز يدعم الجيل الخامس بالإضافة إلى الجيل الثاني والثالث والرابع من شبكات الاتصال، كما انه يوجد في الجهاز منفذ لتركيب عدد ٢ شريحة الأول من نوع Nano Sim والتاني من النوع الثاني esim.
- يبلغ وزن الجهاز ٢٤٠ جرام .
- البلوتوث من الإصدار الخامس.
- الجهاز مقاوم للمرأة والغبار بشهادة IP68.
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