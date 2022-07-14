مزايا هاتف iphone 14 برو max ومواصفات الهاتف والإضافات الجديدة

قامت شركة ابل بإعلان مؤخرا أنها سوف تقوم بطرح سلسلة هواتف آيفون ١٤ بأكثر من إصدار كما أنها أكدت أن الجهاز يحتوي على مزايا العديد من المزايا والمواصفات الأكثر من رائعة وكل ذلك يأتي بشكل يتناسب مع المستخدم بشكل كبير، فا هاتف آيفون ١٤ الجديد يعد سلسلة هاتف أيفون ١٤ سوف تحتوي على ٤ إصدارات من هذا الجهاز والتي سوف يكون من ضمنها أيفون ١٤ بلس وأكدت شركة ابل أن هذه الإصدار سوف يكون الأرخص من ضمن الإصدارات الثلاثة المتبقية من سلسلة هواتف آيفون ١٤، والجدير بالذكر أن هذه السلسلة سوف يتم إطلاقها في شهر سبتمبر من هذا العام الحالي.

مواصفات أيفون ١٤

يأتي إصدار أيفون ١٤ برو ماكس بكاميرا خلفية ثلاثية في حين أن أيفون ١٤ بلس يأتي بكاميرا ثنائية ويعتبر ذلك من أسباب كونه الهاتف الأرخص في السلسلة ونفس الأمر بخصوص الإصدار العادي من هذه السلسلة تأتي أيضا بكاميرا ثنائية أيضا.

أيفون ١٤ بلس هو الأكبر من حيث الهواتف الثلاثة الباقية في السلسلة من حيث سعة البطارية.

معالج هاتف آيفون ١٤ بلس المعالج الخاص به هو A15 Bionic في حين أن المعالج A16 Bionic مقتصر فقط على إصدار في السلسلة وهو أيفون ١٤ برو ماكس.

مزايا أيفون١٤ برو ماكس