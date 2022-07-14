وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور اليابان لتحسين العلاقات

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر مطلعة فى طوكيو، اليوم الخميس، أن وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين يخطط لزيارة اليابان يوم الاثنين المقبل ولقاء رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، فى محاولة من البلدين لتحسين العلاقات الثنائية.





وقالت المصادر "فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية دون ذكر اسمها"، إن بارك سيلتقى أيضا، خلال إقامته المتوقعة، بنظيره اليابانى يوشيماسا هاياشى، فيما سيكون أول اجتماع ثنائى رسمى لهما منذ تولى بارك منصبه بعد تنصيب الرئيس الكورى الجنوبى الجديد يون سوك يول فى 10 مايو الماضى. وستكون رحلة بارك أول زيارة يقوم بها وزير خارجية كوريا الجنوبية لليابان منذ نوفمبر 2019؛ حيث شهدت العلاقات بين البلدين توترات عديدة فى ضوء خلافات تاريخية وتجارية.

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