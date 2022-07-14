زاخاروفا: تصريحات بلينكن عن احتجاز روسيا للأوكرانيين «كاذبة»

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس أنه "من الصعب جدا تصور، كيف يمكن إجبار أى شخص على حمل جنسية أخرى والحصول على جواز سفر من دولة ثانية".
وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، صرح فى وقت سابق، أن روسيا تحتجز قسرا ما يصل إلى 1.6 مليون مواطن أوكرانى على أراضيها، وبأن السلطات الروسية تصادر وثائقهم وتجبرهم على حمل جوازات سفر روسية.
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