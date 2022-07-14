عاجل- إجراءات جديدة بشأن تصدير القمح الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال فرشينين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، تعليقا على المناقشات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، إن: "الخارجية الروسية إلى جانب بعض الأجهزة الأخرى، والمناقشات تجرى حول كيفية ضمان نقل القمح الأوكرانى بحرا".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسى: "من وجهة نظرنا، لا يجب أن تكون هناك أى مشاكل مع ذلك، ونحن قد أعلنا على أعلى المستويات أنه لا توجد أى عراقيل من جانبنا أمام النقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر المتوسط".

وأضاف أنه: "يجب أن تبدأ الأمور من إزالة الألغام من الموانئ وأن يفعل ذلك من وضعوا الألغام، وأود التذكير بأن الجانب الأوكرانى من وضع الألغام فى الموانئ".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن فى وقت سابق فى أعقاب لقاء ممثلى الأطراف المعنية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية، اتخاذ "خطوة مهمة وجوهرية نحو اتفاق شامل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود".