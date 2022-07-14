النواب الأمريكى يوافق على مشروع لمراقبة العنصرية

جدة - نرمين السيد - وركز المشروع التشريعى، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، على توجهات الحركات العنصرية مثل تفوق ذوى البشرة البيضاء على من سواهم وكذلك حركة النازيين الجدد فى الهيئات ذات الطابع الحكومى. وقد تم إيداع التعديل ضمن قانون الهيئات الوطنية الدفاعية وقوبل بدعم من الأعضاء الديمقراطيين بينما عارضه الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكى. ومن المتوقع أن يحظى هذا المشروع بموافقة المجلس خلال هذا الأسبوع وبعدها يعرض على مؤتمر يضم لمجلسى النواب والشيوخ.

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