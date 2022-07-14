هل تجبر أزمة الطاقة فى أوروبا الحكومة الألمانية على الاستقالة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محسن السلامونى أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، أن الحكومة الألمانية قد تجبر على الاستقالة لأن الدولة الأوروبية تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية وتحتاج بشكل كبير للطاقة.





وأضاف السلامونى، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن، أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا استقال لأن الأوضاع والأرقام الاقتصادية منهارة بسبب التدخلات المباشرة له فى الحرب الأوكرانية. وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن أن المنطقة الأوروبية أصبحت فى خطر اقتصادى كبير، كون السياسة تغلب على الاقتصاد، لافتًا إلى أنه لأول مرة يستخدم الاقتصاد لخدمة السياسة ليظهر بعض القادة أبطال أمام شعوبهم وهذا خطر كبير.

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