بعد انتهاء مناسك الحج.. السعودية تعلن موعد استقبال طلبات العمرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان أوردته قناة "العربية" الفضائية أن موسم العمرة سيبدأ فى 30 يوليو الجارى، ويمكن للمعتمرين من الخارج الاطلاع على متطلبات إصدار التأشيرة من خلال موقعها الرسمى، إضافة إلى إصدار التصاريح لمعتمرى الداخل عبر تطبيق "اعتمرنا"، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء المناسك بطمأنينة ويسر، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين.

وشملت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوى التقديم بطلب التأهيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والالتزام بالضوابط الموضحة بها، مع إرفاق المستندات المتعلقة بالسجل التجارى والبيانات الشخصية الأخرى، وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوى "أياتا".

وتعمل وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية للحماية من فيروس كورونا، منها الحصول على اللقاحات المعتمدة فى المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية فى بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.