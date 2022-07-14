اليابان يطلق تحذيرا عاجلا لـ المواطنين قبل العطلات الرسمية

جدة - نرمين السيد - حذرت اليابان يوم الثلاثاء من أن موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا تنتشر بسرعة فى جميع أنحاء البلاد، داعية المواطنين إلى توخى الحذر بشكل خاص قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المقبلة والعطلات المدرسية الصيفية الوشيكة.





وشهدت اليابان مؤخرًا ارتفاعًا فى الإصابات الجديدة بـ كورونا "كوفيد 19" إلى مستويات لم نشهدها منذ أوائل هذا العام، حيث سجلت طوكيو 16878 حالة جديدة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، بينما ارتفعت الحالات الوطنية فوق 90.000.

ووفقًا لـ "رويترز"، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو فى مؤتمر صحفى: "كان لدينا إجمالى 94 ألفًا و466 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها على مستوى البلاد أمس، وزاد عدد المصابين الجدد 2.14 مرة مقارنة بالأسبوع الماضى، ونشهد توسعا سريعا".

وأضاف إلى أنه بالرغم من هذه الزيادة، ظل استخدام أسرّة المستشفيات منخفضًا، وكذلك عدد الحالات الخطيرة والوفيات.

ومن المقرر أن ترفع طوكيو مستوى الإنذار من كورونا إلى أعلى مستوياتها، حسبما ذكرت شبكة فوجى الإخبارية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيعقد مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، لمناقشة التصدى لانتشار فيروس كورونا وكيفية التعامل مع التضخم الذى تأثر بفعل ضعف الين وارتفاع أسعار الوقود فى أعقاب العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا.

وقال وزير الصحة شيجيوكى جوتو فى بداية اجتماع لجنة التعامل مع فيروس كورونا: "عدد الإصابات الجديدة يرتفع فى كل محافظة فى اليابان، ويبدو أنه ينتشر بسرعة".

وتابع: "من المحتمل أن يكون هناك تأثير آخر من عطلة نهاية الأسبوع القادمة لمدة ثلاثة أيام والعطلة الصيفية".