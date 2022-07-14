مصائب موجة الحر فى أوروبا.. حرائق الغابات لا تنتهى وشلل فى كل اتجاه

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال فابيان بوتشيو، محافظ مقاطعة جيروند الفرنسية إن المئات من رجال الإطفاء فى فرنسا، تدعمهم ست طائرات قاذفة مائية، انطلقوا فى عملية إطفاء لـ حرائق الغابات فى الجنوب الغربى، مما دفع إلى إجلاء الآلاف من المعسكر.

فى ليريا، حيث احترقت أكثر من 3000 هكتار حتى الآن، أغلقت السلطات الطرق السريعة الرئيسية والشوارع الجانبية حيث جعلت الرياح القوية من الصعب على رجال الإطفاء مكافحة النيران، كما تم إغلاق أهم طريق سريع فى البرتغال، يربط عاصمتها لشبونة بـ بورتو، بسبب حريق آخر فى أقصى الشمال.

كان ما يقرب من 900 من رجال الإطفاء يكافحون ثلاث حرائق نشطة فى ليريا وحدها، بينما كان هناك 2841 رجل إطفاء فى البر الرئيسى للبرتغال و 860 مركبة.

فى منطقة الغارف جنوب البرتغال، المشهورة بالسياح، اندلع حريق فى مدينة فارو وانتشر إلى منتجع "كوينتا دو لاجو" الفاخر، وأظهرت مقاطع الفيديو التى تمت مشاركتها عبر الإنترنت ألسنة اللهب بالقرب من المنازل وأشجار النخيل وأجزاء من ملاعب الجولف.

قال معهد الطقس "IPMA" إن حوالى نصف البرتغال المتضررة من الجفاف ستظل فى حالة تأهب قصوى لظروف الحرارة الشديدة يوم الخميس، مع توقع أعلى درجات الحرارة فى مقاطعتى سانتاريم وكاستيلو برانكو.

وسجلت أعلى درجة حرارة يوم الأربعاء فى بلدة لوسا بوسط البلاد عند 46.3 درجة مئوية (115 فهرنهايت)، أى أقل بدرجة واحدة من الرقم القياسى المسجل عام 2003.

عانى 135 شخصًا على الأقل من إصابات طفيفة بشكل رئيسى منذ اندلاع حرائق الغابات فى البرتغال الأسبوع الماضى، وتم إجلاء حوالى 800 شخص من منازلهم، وفقًا لهيئة الحماية المدنية.

مخيمات تم إخلاؤها

وصرح المحافظ فابيان بوتشيو، بأن أكثر من 2700 هكتار احترقت حتى الآن فى منطقة جيروند الفرنسية، فيما وقع أكبر حريقين حول بلدة لانديراس جنوب بوردو حيث تم إغلاق الطرق وإجلاء 500 من السكان.

واندلع حريق آخر على طول ساحل المحيط الأطلسى، بالقرب من "Dune du Pilat" وهى أطول الكثبان الرملية فى أوروبا - فى منطقة خليج Arcachon، حيث شوهدت فوقها سحب كثيفة من الدخان الداكن تتصاعد فى السماء.

وأدى هذا الحريق إلى إخلاء وقائى لستة آلاف شخص من خمسة مخيمات محيطة، تم نقلهم إلى مركز معارض محلى للحصول على مأوى.

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الثلاثاء، من انتشار موجة الحر وتكثيفها فى أجزاء كبيرة من أوروبا.

مع تغير المناخ الذى يسببه الإنسان والذى يؤدى إلى الجفاف، من المتوقع أن يزداد عدد حرائق الغابات الشديدة بنسبة 30% فى غضون 28 عامًا، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة فى فبراير 2022.

فى منطقة إكستريمادورا بغرب إسبانيا على الحدود مع البرتغال، واجه رجال الإطفاء حريقًا اجتاح مقاطعة سالامانكا فى منطقة قشتالة وليون، مما أدى إلى حرق أكثر من 4000 هكتار.

قالت خدمة الأرصاد الجوية الإسبانية "AEMET" إن أجزاء من مناطق إكستريمادورا والأندلس وجاليسيا كانت فى حالة تأهب قصوى بسبب الحرارة الشديدة، مضيفة أن أعلى درجة حرارة فى البلاد يوم الأربعاء بلغت 45.6 درجة مئوية فى مقاطعة هويلفا.