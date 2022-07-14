احتجاجات بين سائقى الشاحنات فى كاليفورنيا.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - توقف سائقو الشاحنات المستقلون الذين ينقلون البضائع من وإلى أكثر الموانئ البحرية ازدحامًا فى جنوب كاليفورنيا عن العمل أمس الأربعاء للاحتجاج على قانون الولاية الذى يجعل من الصعب على الشركات معاملة العمال كمقاولين مستقلين وليس موظفين.





وقالت وكالة "رويترز"، يأتى ذلك فى وقت حرج بالنسبة لموانئ كاليفورنيا المشاركة فى محادثات عمالية عالية المخاطر فى الساحل الغربى، مشيرة إلى أن تجار التجزئة ومنتجى المواد الغذائية وغيرهم من الشاحنين يجهدون تلك المفاوضات التى غالبًا ما تكون مثيرة للجدل لأن أى انهيار يمكن أن يقلب سلسلة التوريد الهشة فى الولايات المتحدة ويؤجج التضخم المتصاعد.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضى رفع دعوى ضد قانون كاليفورنيا المعروف باسم AB5، الذى يقول المؤيدون إنه يساعد فى الحد من انتهاكات العمل التى ترتكبها الشركات التى تستخدم العاملين لحسابهم الخاص أو غيرهم من العمال الذين يطلق عليهم "gig"، فيما تحذر صناعة النقل بالشاحنات من أنها ستدمر سلسلة التوريد الهشة فى البلاد.

وقال اتحاد السائقين المستقلين والذى يمثل سائقى الشاحنات المستقلين فى كاليفورنيا والذين يقدر عددهم بـ 70 ألفًا: "إنها تخلق حالة من عدم اليقين الهائلة لسائقى الشاحنات الذين يحاولون معرفة كيف يمكنهم الاستمرار فى العمل".

وأوضح مالك شركة النقل بالشاحنات، جوردى رايمر، إن لديه عادة ما بين 50 إلى 75 سائقا مستقلا يعملون فى موانئ لوس أنجلوس، مؤكدًا أن جميعهم رفضوا شحنات يوم الأربعاء للمشاركة فى الاحتجاجات على ممتلكات الميناء والطرق القريبة، الذى أحصى خسائره الفورية بنحو 50 ألف دولار.