كورونا فى الصين.. ارتفاع مفزع فى الإصابات خلال يوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، يأتى ذلك بالمقارنة مع 338 حالة جديدة بـ كورونا فى اليوم السابق، و98 حالة مصحوبة بأعراض و 240 إصابة بدون أعراض، والتى تحسبها الصين بشكل منفصل.
وقالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين إنه لم تكن هناك وفيات جديدة، كما حدث فى اليوم السابق، مما جعل عدد القتلى فى البلاد عند 5226.
حتى يوم الأربعاء، أكد البر الرئيسى للصين أن 227 ألفًا و30 حالة ظهرت عليها الأعراض.
قالت الحكومة المحلية إن العاصمة الصينية بكين لم تسجل أى حالات أعراض محلية جديدة، مقارنة مع أى حالة فى اليوم السابق، ولم تسجل أى حالات محلية بدون أعراض مقابل صفر فى اليوم السابق.
وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن شنجهاى أبلغت عن خمس حالات أعراض محلية جديدة، مقارنة بخمس حالات فى اليوم السابق، و 42 حالة محلية بدون أعراض مقابل 50 حالة فى اليوم السابق.
وتم الإبلاغ عن جميع حالات الإصابة فى شنجهاى فى مناطق الحجر الصحى.
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