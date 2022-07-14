الولايات المتحدة.. التضخم ينذر بزيادة هائلة فى رفع سعر الفائدة

جدة - نرمين السيد - من المتوقع أن يصعد بنك الاحتياطى الفيدرالى بالولايات المتحدة معركته مع ارتفاع معدل التضخم غير المسبوق، برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة هذا الشهر بعد أن أظهر تقرير التضخم القاتم تسارع ضغوط الأسعار.





وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى "أتلانتا" عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، للصحفيين فى فلوريدا إن "كل شيء متوقع فى هذه اللعبة".

كان بوستيك من بين مجموعة محافظى البنوك المركزية فى الأسابيع الأخيرة الذين دعموا زيادة سعر الفائدة الثانية على التوالى بمقدار 75 نقطة أساس فى اجتماع السياسة المقبل فى 26-27 يوليو.

ولكن بعد بيانات يوم الأربعاء من وزارة العمل أظهرت أن ارتفاع تكاليف الغاز والطعام والإيجار أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% فى الشهر الماضى مقارنة بالعام الذى سبقه، من المحتمل أن تتطور الآراء.

يراهن متداولو العقود الآجلة المرتبطون بسعر سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى على أن لديهم بالفعل احتمالًا بنسبة 80% تقريبًا لارتفاع كامل بنسبة نقطة مئوية فى الاجتماع المقبل، وفقًا لتحليل العقود من قبل مجموعة CME، وهى شركة أسواق عالمية أمريكية.