العالم اليوم - بيانات التضخم الأميركية تضغط على أسعار النفط

انتم الان تتابعون خبر بيانات التضخم الأميركية تضغط على أسعار النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 يوليو 2022 06:21 صباحاً - ضغطت بيانات التضخم الأميركية على تحركات النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة لكبح التضخم مما سيحد من الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 99.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش بعدما زادت تسعة سنتات أمس الأربعاء.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس مقابل 95.93 دولار للبرميل بانخفاض 37 سنتا أو 0.4 بالمئة بعد زيادة 46 سنتا في الجلسة السابقة.

ويكثف مجلس الاحتياطي الفيدرالي كفاحه لتضخم بلغ أعلى مستوى في 40 عاما برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على نحو غير متوقع هذا الشهر بعد تقرير تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط الأسعار تتسارع.

كما رفع بنك كندا أمس الأربعاء سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم لتفاجئ كندا الأسواق وتصبح البلد الأول في مجموعة السبع الذي يرفع سعر الفائدة بهذا القدر الكبير.

وذكرت وكالة بلومبيرغ يوم الأربعاء نقلا عن مسودة توقعات أن المفوضية الأوروبية تتوقع مستويات تضخم مرتفعة على نحو قياسي وخفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023 بسبب أزمة أوكرانيا وتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الطاقة في الشتاء.