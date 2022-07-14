نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بعد التسجيل للمستفيدين الجدد ورابط حاسبة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس 2022 وموقف المستفيدين الجدد من الدعم يشغل بال الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يسهم الدعم المالي المقدم من خلال برنامج حساب المواطن بشكل كبير في تحقيق مستوى اقتصادي جيد للمواطن في المملكة وخصوصا بعد تداعيات والنتائج الاقتصادية السلبية التي أحدثه انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، ويأتي دعم حساب المواطن ضمن عدة برامج داعمة للمواطن السعودي بعد إجراء عدة تعديلات في أسعار البترول والكهرباء ضمن تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية، كما نعرض رد فريق خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن حول إمكانية فتح التسجيل مجددا لمن يرغب في الحصول على الدعم من عدمه، ونتابع معكم آخر أخبار حساب المواطن السعودي، فتابعونا.

موعد صرف حساب المواطن

حددت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية مواعيد نزول الرواتب والمعاشات بشكل مسبق في بداية العام، كما قامت بتحديد تاريخ صرف راتب حساب المواطن الشهري في حسابات المسجلين، وتم الوضع في الاعتبار عند تحديد الرواتب والمعاشات مواعيد دفع فواتير المياه والكهرباء، لأن هذا يتم لتحقيق مبدأ توحيد موعد نزول الرواتب مع مواعيد سداد الفواتير، حتى يتمكن المواطن من دفع الفواتير المطلوبة منه أولا بأول حتى لا تتراكم عليه الفواتير، وقد يتعرض لذلك لتوقف الخدمة، ويمكنكم الاستعلام عن قيمة الاستحقاق من برنامج حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة قيمة الدعم الشهري قبل موعد إيداع الدفعة الجديدة.

وعلى الجانب الآخر تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي بأن يكون موعد صرف حساب المواطن للمستفيدين، ولكن يمكن أن يتم تقديم موعد الصرف ليوم واحد إذا صادف تاريخ الصرف يوم الجمعة، أما إذا صادف أن اليوم العاشر صادف يوم السبت فإنه يتم تأجيل الصرف ليوم الأحد، كما يتم مراعاة أيام الأعياد الرسمية في تحديد تاريخ الصرف الشهري،ويمكنكم متابعة رقم تليفون حساب المواطن للشكاوى للتواصل مع فريق خدمة المستفيدين.

شروط الأهلية في حساب المواطن

حددت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية شروط الأهلية والاستحقاق في دعم حساب المواطن، حيث يتم المخصص المالي لحساب المواطن للمواطنين من الفئة المتوسطة والمحدودة الدخل لمساعدة هذه الفئات في تحمل الأعباء المعيشية خاصةً مع رفع الدعم عن الكثير من السلع ومنتجات الطاقة وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه، وفيما يلي عرض لهذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يستثنى من الشرط السابق” شرط الجنسية زوج المواطن وزوجة المواطن.

كما يستثنى من شرط الجنسية السعودية حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في السعودية.

يشترط ألا يكون المتقدم مقيمًا في أحد دور الإيواء الحكومية.

ينبغي أن تكون كافة البيانات المدخلة صحيحة ومتوافقة مع البيانات الموجودة في الجهات الرسمية ذات الصلة.

تاريخ نزول حساب المواطن الجديد لهذا الشهر سيكون في الساعات الأولى منذ صباح يوم الإثنين 28 رمضان 1442 هجرية الموافق 10 مايو 2021 ميلادية،حيث يتم الصرف عادة في اليوم العاشر من كل شهر بالتاريخ الميلادي، ولكن في بعض الحالات يتم تقديم الصرف ليوم قبله أو تأخير الصرف ليوم بعده، ويتم هذا إذا صادف موعد الصرف مع إجازة رسمية، وكما أكد برنامج حساب المواطن على استمرار وقف التسجيل الجديد في البرنامج مع إمكانية إضافة تابعين،

تاريخ صرف حساب المواطن دفعة شعبان

ينتظر الآلاف من المواطنين دعم حساب المواطن دفعة شعبان، لأن تزداد المصاريف والاحتياجات المادية في هذا الشهر، ويرجع ذلك لأن الكثير من الأسر تلجأ إلى شراء مستلزمات ومتطلبات شهر رمضان استعدادا لهذا الشهر الكريم الذي يزداد فيه العزائم والولائم والتجمعات الأسرية، وعلى حسب جدول صرف دفعات حساب المواطن لعام ٢٠٢١ فان موعد صرف حساب المواطن الدفعة ٤١ سيكون يوم الأحد ١١ أبريل ٢٠٢١ الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤٢ هجرية.

تاريخ نزول راتب حساب المواطن دفعة رمضان

يتابع الآلاف من مستفيدي برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية موعد صرف الدعم، حيث يترقب الجميع تاريخ نزول راتب حساب المواطن الجدي، وتعتبر دفعة يونيو الدفعة الـ 43 من دفعات الدعم بحسب النظام التي تتبعه إدارة برنامج حساب الدعم لصرف الدعم الشهري للمستفيدين المستوفين للشروط، فمن المنتظر إيداع الدفعة الجديدة في يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 ميلادية.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

يوفر موقع حساب الإلكتروني خدمة الاستعلام عن قيمة الدعم من خلا ل آلية معرفة قيمة الاستحقاق قبل موعد إيداع الدفعة في حساب المستفيد البنكي، فيمكن للمواطن معرفة قيمة الدعم من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية بتتبع هذه خطوات سهلة بسيطة عبر الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

طريقة تحديث حساب المواطن

يتساءل الكثير من المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن كيفية تحديث بيانات حساب المواطن، فالتحديث يتم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويجب على المستفيد تحديث بياناته بشكل مستمر حتى لا يتعرض لوقف المساعدات المالية التي تودع له، وفيما يلي طريقة تحديث بيانات مستفيدي حساب المواطن:

الدخول على موقع برنامج حساب المواطن . اضغط على الدخول. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة. اضغط على “تسجيل الدخول”. اضغط على خيار “تعبئة الطلب” أو “استكمال الطلب”. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم المتابعة. قم بمتابعة تحديث بيانات. قم برفع المرفقات المطلوبة. اضغط على كلمة “حفظ” بعد انتهائك من التحديث للبيانات.

تسجيل حساب مواطن جديد

قام برنامج حساب المواطن السعودي بإيداع الدفعة الأربعين من دفعات الدعم في حسابات المستفيدين أمس الأربعاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢١ ميلادية، وجاءت أسئلة واستفسارات كثيرة لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر حول فتح التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن من عدمه، ولكن نفى فريق خدمة العملاء لحساب المواطن تويتر كافة الأخبار حول إمكانية فتح التسجيل في الوقت الحالي، حيث كانت آخر دفعة تم تسجيل جديد بها هي دورة مارس ٢٠٢٠، ولكن ذكر البرنامج أنه يمكن إضافة تابع إلى الحساب.

إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن بعودة تلقي طلبات التسجيل في الدعم لغير المسجلين في البرنامج، حيث حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالموافقة على إعادة فتح التسجيل في الدعم من المستفيدين الجدد غير المسجلين في حساب المواطن، حيث أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيا زيادة مخصصات برنامج حساب المواطن من خلال إضافة مبلغ 8 مليار ريال سعودي، كما أمر خادم الحرمين الشريفين بعودة التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد.