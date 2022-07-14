نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رقم الحدود برقم الجواز للمقيمين والزائرين عبر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن الاستعلام عن رقم الحدود باعتباره من أهم الخدمات المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية للمواطنين والزوار حيث أتاحت إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عبر المنصات الإلكترونية المتنوعة، رقم الحدود هو إحدى الوثائق الهامة التي يحصل عليها المقيم عند دخوله أراضي المملكة أي أنه بمثابة هوية للمقيم أو الزائر.

الاستعلام عن رقم الحدود

دشنت وزارة الخارجية السعودية العديد من المنصات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين إمكانية الاستفسار ومعرفة كافة التفاصيل عن رقم الحدود ومن أهم هذه المنصات منصة أبشر، فيما يلي عرض خطوات الاستفسار عن طريق منصة أبشر الإلكترونية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية وذلك عبر بوابة أبشر للأفراد.

يتم تحديد نوع الوثيقة المختارة سواء كانت برقم الجواز أو رقم الهوية الوطنية.

كتابة نوع الوثيقة في المربع المخصص لها.

اختيار البلد.

إدخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

وأخيرًا على المستخدم الضغط على زر “الاستعلام” الموجود على الشاشة لتظهر على الفور كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

الاستفسار عن رقم الحدود للزائرين

أتاحت المملكة العربية السعودية للزائرين إمكانية معرفة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة برقم الحدود الخاص بهم وذلك من خلال اتباع التالي:

تسجيل الدخول إلى صفحة الاستعلام من منصة أبشر الإلكترونية.

كتابة رقم التأشيرة بشكل صحيح في المكان المخصص لها مع ضرورة تحديد تاريخ

إصدار التأشيرة بالهجري والميلادي.

يتم تسجيل رمز التحقق المرئي.

الذهاب على زر “استعلام”.

الاستفسار عن رقم الحدود برقم الجواز

يمكن للمستخدم الحصول على البيانات المطلوبة عن رقم الحدود من خلال رقم الجواز وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة الاستعلام من منصة أبشر الإلكترونية.

تحديد نوع الوثيقة المطلوبة.

ينبغي اختيار البلد من القائمة الظاهرة على الشاشة.

كتابة الرمز المرئي ثم الضغط على أيقونة “استعلام”.

في نهاية مقال الاستعلام عن رقم الحدود حيث تم التعرف على طريقة معرفة كافة البيانات المطلوبة عن رقم الحدود من خلال منصة أبشر الإلكترونية مع توضيح طريقة الاستفسار عن رقم الحدود للزائرين كما تم استعراض كيفية الاستفسار عن طريق رقم الجواز.