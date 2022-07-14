نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي .. متحدث هيئة النقل السعودي يحدد مخالفة عدم الالتزام بعداد الأجرة والزي المخصص في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل السيد “صالح الزويد” بتحديد مخالفة عدم وجود عداد الأجرة، كما حدد كذلك مخالفة عدم الالتزام بزي سائقي تطبيقات مقل الركاب المعتمد من قبل الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل.

تصريحات المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل

أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل “صالح الزويد” خلال مداخلته الهاتفية على قناة العربية أن المخالفة الخاصة بعدم توفر عداد أجرة تصل قيمتها إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي.

في حين أن المخالفة الخاصة بعدم الالتزام بارتداء الزي الخاص بسائقي نقل الركاب تصل قيمتها إلى خمسة آلاف ريال سعودي.

اعتماد زي مخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب

تم الإقرار اليوم باعتماد زي مخصص لكل من سائقي الأجرة وسائقي تطبيقات نقل الركاب، حيث أن القرار دخل في حيز التنفيذ، وقد أكد “زويد” المتحدث باسم هيئة النقل السعودية أنه منذ أن دخل قرار الزي المخصص حيز التنفيذ، وقد قامت الفرق الرقابية ببدء الجولات الميدانية للتأكد من التزام السائقين بالقرار، بالأخص في سيارات الأجرة.

هذا ويتم اعتماد الزي المخصص لكل من سائقي الأجرة العامة، وسائقي أجرة المطار، وسائقي الأجرة الخاصة، وسائقي تطبيقات نقل الركاب، وقد دخل القرار حيز التنفيذ.

والهدف من الالتزام بارتداء الزي المخصص عو التعزيز من جهود الهيئة التطويرية، التي تهدف إلى التعزيز بمستوى جودة الخدمات بأنشطة النقل، كما أن هذا القرار يساعد بشكل كبير على التحسين من المظهر العام، إلى جانب ترك انطباع إيجابي عن الخدمات الحيوية.

عداد الأجرة

وقد أشار “الزويد” أن قرار عداد الأجرة يضم كل من سيارات الأجرة الخاصة وسيارات الأجرة العامة، بالإضافة إلى العاملين بتطبيقات نقل الركاب، وقد أشار إلى أن عداد الأجرة يضمن الحق لكل من الراكب والسائق على حد سواء.

#النشرة_الرئيسة | متحدث #هيئة_النقل: يهدف قرار اعتماد الزي المخصص إلى الارتقاء بمستوى جودة خدمات النقل وإعطاء انطباع إيجابي عن هذه الأنشطة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/mPmFqkPt3t — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) #النشرة_الرئيسة | متحدث #هيئة_النقل: يهدف قرار اعتماد الزي المخصص إلى الارتقاء بمستوى جودة خدمات النقل وإعطاء انطباع إيجابي عن هذه الأنشطة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/mPmFqkPt3t — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) July 12, 2022

وعليه يطالب المتحدث باسم هيئة النقل “زويد” الجميع بضرورة الالتزام بكافة القرارات، حتى لا تقع الغرامة تجاه مخالفة القرارات عليهم، موضحًا أن عداد الأجرة ضامن لحق االسائق والراكب وكذلك الزي المخصص يهدف لتحسين المظهر العام في المملكة العربية السعودية.