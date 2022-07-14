نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 300 ألف ريال من بنك الرياض في دقائق بشروط بسيطة وبدون تحويل الراتب في المقال التالي
نقدم اليوم كيفية وشروط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون حتى أي كفيل، وتصل قيمة القرض الذي يمكنك الحصول عليه إلى حوالي 300 ألف ريال سعودي، ويعد هذا التمويل السريع أحد القروض التي تم توفيرها من قبّل بنك الرياض وهو أحد أكبر البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، ويتمتع بنك الرياض بالعديد من المميزات ومن أبرزها أنه يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يخاف الدين بالنسبة للأشخاص التي لديها شكوك حول الحصول على قروض بنكية.
شروط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض
للحصول على تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبدون تحويل راتب يجب أن تعرف الشروط الخاصة بذلك والتي تتمثل في كل مما يلي:-
- يجب أن يكون العميل المتقدم للحصول على التمويل الشخصي سعودي الجنسية ويقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- عمر العميل يجب ألا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز سن ال22 عام وفي حالة أنه موظف فيجب أن يكون قد مرّ على عمله عام كامل.
- لا يشترط في الحصول على القرض السريع من بنك الرياض أن يقوم العميل بتحويل راتبه حتى يقوم بسداد قيمة التمويل الشخصي شهريًا.
- راتب العميل الشهري يجب ألا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي حتى يتمكن من سداد قيمة القرض والتمتع بمزاياه المتعددة.
خطوات التمويل السريع من بنك الرياض
- أولا الدخول على الموقع الإلكتروني لـبنك الرياض .
- بنك الرياض
- ثم قم بتسجيل دخولك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- في حالة كنت مستخدم جديد قم بالضغط على إنشاء حساب.
- اختر الخدمات الإلكترونية واضغط على أيقونة منتجات ثم أيقونة التمويل الشخصي الفوري.
- ادخل البيانات المطلوبة منك صحيحة.
- اضغط على إرسال وفي حالة القبول تصل لك رسالة على هاتفك الخاص.
أهم مزايا التمويل الشخصي من بنك الرياض
يتميز قرض التمويل الشخصي السريع من بنك الرياض السعودي بعدة مميزات ومن أبرز هذه المميزات كل مما يلي:-
- قيمة سداد الأقساط المستحقة للقرض تصل إلى ستين شهر (خمس سنوات).
- القرض متاح للمواطنين السعوديين فقط العاملين في أحد قطاعات المملكة الخاصة والعامة التابعة للبنوك السعودية.
- هامش الربح المقدم مع القرض الشخصي من بنك الرياض يتميز بأنه هامش ربحي تنافسي.
- فترة سداد القروض هي فترة اختيارية حيث يمكنك اختيارها حسب ظروفك و هذه ميزة كبيرة لا تتوفر في الكثير من البنوك.
- الحصول على القرض الشخصي من بنك الرياض يتم بدون أن تقدم كفيل معك في حالة أن عمرك صغير.
- يتم أيضًا بدون تحويل راتبك الشهري.
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