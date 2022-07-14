نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج البكالوريا الجزائر 2022 bac.onec.dz الاستعلام برقم التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج البكالوريا الجزائر 2022 bac.onec.dz حيث ينتظرها قطاع كبير من طلاب وطالبات بكالوريا 2022 والتي يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الوطنية، والتي أعلنت منذ ساعات رفع النتيجة على موقع الديوان الوطني الأحد الموافق 17 جويلية 2022، لذا تجد الملايين في جميع الولايات الجزائرية منذ صباح هذا اليوم يتدافعوا حول رابط نتيجة بكالوريا الجزائر.

موقع نتائج البكالوريا الجزائر 2022 bac.onec.dz

أعلنت وزارة التربية الوطنية رفع النتيجة بعد ساعات قليلة على موقع bac.onec.dz الموقع الرسمي المحدد لعرض درجات الطلاب لهذا العام، الذي من المتوقع أن تكون فيه درجات النجاح أعلى من العام الماضي، بحسب بعض توقعات خبراء التعليم، حيث كانت أعلنت الوزارة العام الماضي نسبة النجاح 60.1% كما جاءت نسب الدرجات النهائية كما بالجدول التالي.

نسب النجاح في شعب العلوم التجريبية 60% نسب النجاح في مواد الرياضيات 84.10% نسب النجاح في مواد التيسير والاقتصاد 51.10% نسب النجاح في مواد الفلسفة 58.2% نسب النجاح في اللغة الإنجليزية 74.5%

وأفادت وزارة التربية الوطنية أن درجات طلاب وطالبات المستوى التعليمي الثانوي بكالوريا 2021 متفوق هذا العام عن العام المنقضي، الأمر المبشر لكل أبناءنا وبناتنا الطلبة، لذا يمكنكم الإطلاع على النتيجة من خلال رابط نتائج البكالوريا..

رابط نتائج البكالوريا 2022

ذكرت وزارة التربية الوطنية أن أعداد الطلاب والطالبات الذين اجتازوا الامتحانات هذا العام تجاوز 731 ألف طالب وطالبة في الفقرة ما بين 20 إلي 24 جوان يونيو 2022، ونسب النجاح تفوقت عن السابق بخمس درجات مئوية، الأمر الذي يعكس الدور الذي قامت به وزارة التربية الوطنية من مجهودات كبيرة، في ظل العام المنقضي الذي أصرت الوزارة على استمرار انتظام سير منظومة التعليم في ظل ما كانت تشهده البلاد من كوفيد 19 فيروس كورونا المستجد، لذا أصبح متاح الآن رابط نتيجة بكالوريا الجزائر.

خطوات استخراج نتائج البكالوريا الجزائر 2022

حسب ما ذكرت وزارة التربية الوطنية في بيانها السابق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن عرض النتيجة متاح بداية من الساعة 4 مساء يوم الأحد الذي يوافق 17 جويلية 2022، وأوضح أن النتيجة أيضا ترفع على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكذلك فضاء أولياء التلاميذ، أما عن طريقة التعرف على النتيجة فاتبع الخطوات التالية:

متى يتم اعلان نتائج البكالوريا 2022

أعلنت وزارة التربية الجزائرية منذ ساعات قليلة عن موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا للعام الماضي 2022، وكان الموعد المحدد لعرض النتيجة يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022، على أن تتم رفع النتيجة على موقع الباك 2022.

وصلنا معكم لختام هذا الموضوع ومستعدون لمساعدتكم للتعرف على النتيجة أسفل هذا المقال موقع نتائج البكالوريا الجزائر 2022 bac.onec.dz.