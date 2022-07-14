نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل 2022 آخر إصدار 2.1 السر العتيق PUBG MOBILE يأتي بمميزات عديدة في المقال التالي
أعلنت لعبة ببجي موبايل عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن إطلاق تحديث ببجي الجديد في دعوة للاعبين عن إطلاق تحديث السر العتيق ويمكن للاعبين الاتصال بالأصدقاء واستكشاف صعود القمة الذي تم إطلاقه من قبل لعبة ببجي موبايل وذلك للتعرف على مميزات اللعبة، وما جاء بها من تحديث ببجي الجديد إصدار 2.1 بالتفصيل عبر هذا التقرير، وسوف نوضح تفصيلاً ابرز ما جاء به تحديث لعبة ببجي موبايل 2022 للاعبين والمكافآت التي تجعل المنافسة قوية في اللعبة.
تحديث ببحي موبايل
بعد إعلان اللعبة رسمياً عن إطلاق التحديثات الجديدة ومنحها للاعبين وإمكانية استخدامها الآن نستعرض في الفقرات التالية ابرز الإضافات الجديدة في تحديث ببجي 2.1 حتى يسهل على اللاعبين استخدام هذه الإضافات والخاصة بشكل مميز والذي يمنحهم روح التحدي ويمكنهم من الحصول على العديد من المكافآت المميزة مما يجعل اللعبة اكثر إثارة.
الجنود الأعزاء،
الإصدار 2.1 السر العتيق – الصعود للقمة متاح الآن!✔️
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث ببجي موبايل 2022 آخر إصدار 2.1 السر العتيق PUBG MOBILE يأتي بمميزات عديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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