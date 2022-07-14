تمويل شخصي طارئ من منصة سلفة 2022 بدون تحويل راتب ولا كفيل في 15 دقيقة فقط

منصة سلفة الالكترونية تعد من أهم واشهر المنصات التمويلية داخل المملكة العربية السعودية . وذلك لانها دائما تسعى فى تقديم الكثير من الخدمات المالية لكافة المواطنين والمواطنات السعوديين . وبالأخص الخدمات الخاصة بالمساعدات المالية وذلك عن طريق القروض السهلة الميسرة دون اى تعقيدات أو شروط لعملائنا الكرام . منصة سلفة الهدف منها مساعدة تحسين مستوى المعيشة . وخاصة الأفراد التي تدهورت معيشتهم أثناء انتشار فيروس كورونا اللعين . والخدمات التمويلية التى تقدمها منصة سلفة الالكترونية تتفق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا من أهم مميزات منصة سلفة . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الخطوات الخاصة بالتسجيل فى منصة سلفة الالكترونية للحصول على التمويل السريع وايضا شروط منصة سلفة .

الخطوات الخاصة بالتسجيل فى منصة سلفة الالكترونية

لكى تسجل فى منصة سلفة بطريقة صحيحة عليك اتباع الخطوات التى نقوم بعرضها على متابعينا الكرام وهى كالاتى :

اولا : الضغط مباشرة على الرابط الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية ثم الضغط على أيقونة طلب التمويل .

ثالثا : تسجيل جميع البيانات الخاصة بك مثل البريد الالكتروني ، رقم الجوال ، كلمة السر ، رقم الهوية الوطنية .

رابعا : الموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم قم بالضغط على زر التسجيل .

خامسا : تصل إليك رسالة على هاتفك قم بتأكيد. واختيار القيمة التمويلية التى تريدها ومدة السداد .

شروط منصة سلفة الالكترونية

يجب على جميع المتقدمين الى منصة سلفة الالكترونية التعرف على شروط منصة سلفة الالكترونية وهى شروط سهلة وبسيطة :

اولا : أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية .

ثانيا : أن يكون عمر المتقدم بداية من 18 عاما حتى 60 عاما .

ثالثا : أن يكون المتقدم كامل الاهلية وحسن التصرف .

رابعا : يجب أن يكون الراتب الخاص بالمتقدم 4000 ريال سعودى .

خامسا : أن يكون عاملا فى احدى القطاعات الحكومية لمدة لا تقل عن 3 شهور وفى القطاعات الخاصة مدة لا تقل عن 6 شهور .

سادسا : يجب أن يكون المتقدم مقيم اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية .

اخيرا وضحنا لمتابعينا الكرام الخطوات الخاصة بالتسجيل فى منصة سلفة للحصول على التمويل السريع وايضا شروط منصة سلفة الالكترونية ونتمنى من الله ان تنال اعجاب متابعينا الكرام .