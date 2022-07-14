نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي طارئ من منصة سلفة 2022 بدون تحويل راتب ولا كفيل في 15 دقيقة فقط في المقال التالي
منصة سلفة الالكترونية تعد من أهم واشهر المنصات التمويلية داخل المملكة العربية السعودية . وذلك لانها دائما تسعى فى تقديم الكثير من الخدمات المالية لكافة المواطنين والمواطنات السعوديين . وبالأخص الخدمات الخاصة بالمساعدات المالية وذلك عن طريق القروض السهلة الميسرة دون اى تعقيدات أو شروط لعملائنا الكرام . منصة سلفة الهدف منها مساعدة تحسين مستوى المعيشة . وخاصة الأفراد التي تدهورت معيشتهم أثناء انتشار فيروس كورونا اللعين . والخدمات التمويلية التى تقدمها منصة سلفة الالكترونية تتفق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا من أهم مميزات منصة سلفة . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الخطوات الخاصة بالتسجيل فى منصة سلفة الالكترونية للحصول على التمويل السريع وايضا شروط منصة سلفة .
الخطوات الخاصة بالتسجيل فى منصة سلفة الالكترونية
لكى تسجل فى منصة سلفة بطريقة صحيحة عليك اتباع الخطوات التى نقوم بعرضها على متابعينا الكرام وهى كالاتى :
- اولا : الضغط مباشرة على الرابط الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .
- ثانيا : تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية ثم الضغط على أيقونة طلب التمويل .
- ثالثا : تسجيل جميع البيانات الخاصة بك مثل البريد الالكتروني ، رقم الجوال ، كلمة السر ، رقم الهوية الوطنية .
- رابعا : الموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم قم بالضغط على زر التسجيل .
- خامسا : تصل إليك رسالة على هاتفك قم بتأكيد. واختيار القيمة التمويلية التى تريدها ومدة السداد .
شروط منصة سلفة الالكترونية
يجب على جميع المتقدمين الى منصة سلفة الالكترونية التعرف على شروط منصة سلفة الالكترونية وهى شروط سهلة وبسيطة :
- اولا : أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية .
- ثانيا : أن يكون عمر المتقدم بداية من 18 عاما حتى 60 عاما .
- ثالثا : أن يكون المتقدم كامل الاهلية وحسن التصرف .
- رابعا : يجب أن يكون الراتب الخاص بالمتقدم 4000 ريال سعودى .
- خامسا : أن يكون عاملا فى احدى القطاعات الحكومية لمدة لا تقل عن 3 شهور وفى القطاعات الخاصة مدة لا تقل عن 6 شهور .
- سادسا : يجب أن يكون المتقدم مقيم اقامة دائمة في المملكة العربية السعودية .
اخيرا وضحنا لمتابعينا الكرام الخطوات الخاصة بالتسجيل فى منصة سلفة للحصول على التمويل السريع وايضا شروط منصة سلفة الالكترونية ونتمنى من الله ان تنال اعجاب متابعينا الكرام .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي طارئ من منصة سلفة 2022 بدون تحويل راتب ولا كفيل في 15 دقيقة فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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