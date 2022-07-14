رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر وكيفية الاستعلام برقم التسجيل

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عمر شويل - جدة رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، وخطوات الاستعلام عن النتيجة النهائية لهذا العام الاستثنائي في مراحل البكالوريا خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد انتشار وباء فيروس كورونا، أنتهي الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات منذ أيام وبدأت عمليات المراجعة والتصحيح خلال الأيام القليلة الماضية، إلي أن أعلن القائمون عن الانتهاء من تصحيح جميع النماذج قبل أيام عيد الأضحى المبارك 2022.

نشرت وزارة التربية الوطنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معدل نسب النجاح في جميع ولايات الجزائر والذي تراوح ما بين 65 إلي 95 % عن العام الماضي، كما أصدارات الوزارة أن إجمالي درجات النجاح باتت افضل بكثير من درجات العام الماضي، برغم كل الظروف الراهنة التي مرت بالجزائر خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، لذا نوضح إليكم طلاب وطالبات مرحلة البكالوريا الجزائرية 2022، خطوات الإطلاع على النتيجة النهائية عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن رفع نتائج طلاب البكالوريا 2022 علي موقع الديوان الوطني في تمام الساعة الرابعة اليوم الأحد 17 يوليو 2022، لذا تتمكن من خلال بسيطة التعرف على النتيجة أي كانت ولايتك بداية من الساعة الرابعة علي رابط الديوان الوطني للامتحانات أو من خلال فضاء الأولياء بعد القيام بإدخال رقم التسجيل، كي ينتهي القلق والتوتر الذي استمر لمدة أيام طويلة خاصة للأسر الذي لديها أبناء وبنات في مرحلة البكالوريا 2022.



خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022

يستطيع الطلبة والأسر وأولياء الأمور التعرف على نتيجة البكالوريا 2022 فور رفعها على موقع الديوان الوطني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع الديوان الوطني .

. كتابة رقم الطالب.

تسجيل الرقم السري.

كتابة البيانات المطلوبة.

النقر على كلمة عرض النتيجة.

يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

موعد عرض نتيجة البكالوريا 2022

لم تختلف آلية الاستعلام عن نتائج البكالوريا هذا العام عن العام الماضي وفقاً للبيان الصادر من وزارة التربية عبر موقعها الإلكتروني، ولكن الفرق الوحيد هو تغيير موعد عرض النتيجة إلى يوم السابع عشر من شهر يوليو 2022.

ذكرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عبر بيان رسمي مختوم موضح فيه موعد الإعلان عن النتيجة في الساعة السادسة عشر بتوقيت الجزائر أي الساعة الرابعة، كما أوضحت بالنسبة إلي المترشحين المتمدرسين والأحراز عبر الديوان الوطني أو من خلال إرسال رسالة نصية من خلال أحد خطوط الهواتف الذكية *578# أو من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، وفي ختام البيان شكرا لمؤسسة الاتصالات الجزائر وكذلك العاملين في المنظومة التعليمية، وتمنت التوفيق والنجاح لكل الأبناء والبنات في مسيرتهم التعليمية.

أعربت وزارة التربية الوطنية عن درجات الطلاب والطالبات في هذا العام الدراسي الذي تجاوزت 54% متفوقة عن العام الماضي بعدة درجات بسيطة، كما تمنت الوزارة مزيد من التفوق والنجاح الدراسي لكافة الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية وخاصة في مرحلة نجاح البكالوريا الجزائر 2022، تلك المرحلة الأصعب لدي جميع الطلاب والطالبات.

وصلنا إلي النهاية، ندعوكم أن تضع رقم التسجيل الخاصة بك في صندوق التعليقات لنساعدك في عرض النتيجة أسفل مقالنا رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر وكيفية الاستعلام برقم التسجيل.