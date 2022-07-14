العالم اليوم - ماكرون يريد "إعادة التفكير" في القوات الفرنسية في أفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 يوليو 2022 05:19 صباحاً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد "إعادة التفكير في جميع أوضاعنا (العسكرية) في القارة الأفريقية"، داعيا وزراءه وقادة الجيش للعمل على ذلك.

أدلى ماكرون بهذه التصريحات وهو يخاطب القوات الفرنسية قبل عرض يوم الباستيل المقرر اليوم الخميس في 14 يوليو في باريس.

وتوجه مسؤولون فرنسيون إلى النيجر يوم الجمعة لإعادة رسم استراتيجية البلاد بشأن محاربة المتشددين في منطقة الساحل مع استكمال آلاف الجنود الانسحاب من مالي وتزايد المخاوف من التهديد لدول غرب إفريقيا.