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عمر شويل - جدة كم باقي علي حساب المواطن أغسطس 2022 وشروط الدعم الجديدة، سؤال يدور في ذهن الكثيرون ممن استفيدوا من برنامج الدعم المقدم للسعوديين الذي تم انطلاقه بهدف مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض وكذلك الأسر التي تمر بظروف خاصة مثل الأرامل والمطلقات، وبينت الحكومة السعودية العديد من الشروط التي ينبغي توافرها في المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن ونوفر لكم من خلال اسطر هذا المقال عبر موقع ثقفني المواعيد الجديدة لصرف برنامج حساب المواطن كما يتضمن مقالنا أهم الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في المواطنين المستفيدين من الدعم.

كم باقي علي حساب المواطن أغسطس 2022

اعتاد المواطنين السعوديين صرف حساب المواطن شهرياً في يوم العاشر من كل شهر حسب التوقيت الميلادي، ولكن في نفس الوقت أكدت عن تغيير موعد صرف حساب المواطن في حالة أن يكون يوم العاشر من شهر ميلادي يوافق عطلة رسمية أو يتوافق مع يوم جمعة أو ما شابه ذلك، حيث يتم التغيير لمدة يوم أو يومين بحد أقصى سواء كان بالتقديم أو بالتأخير، لذا نجد حسب التوقيت الميلادي لهذا الشهر نجد أن موعد صرف حساب المواطن اغسطس 2022، يتوافق مع يوم الإثنين أغسطس 2022، والذي يوافق بالتوقيت الهجري 10- 1 – 1444 هجريا.

شروط صرف حساب المواطن

اشترطت الحكومة السعودية علي المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول علي دعم حساب المواطن أن تتوافق عليهم الشروط التالية:

المستفيد يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

يتجاوز عمر المتقدم 18 عام.

حامل بطاقة التنقل.

عدم تواجده في دار الإيواء أو السجون.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

يتمكن المواطنين السعوديين الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة الجديدة من خلال الدخول علي رابط حساب المواطن ثم القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية والتحقق من الرمز المرئي ثم الضغط على كلمة عرض، حيث يمكنكم من الآن التسجيل في موقع حساب المواطن.

رقم حساب المواطن المجاني

يبحث الكثير عن رقم هاتف حساب المواطن، ويتساءل البعض هل رقم حساب المواطن مجاني، أولا الرقم الموحد لبرنامج حساب المواطن هو 19912، ومن خلال التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص ببرنامج حساب المواطن اكتشفنا أن الرقم ليس مجاني.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كم باقي علي حساب المواطن أغسطس 2022 وشروط الدعم الجديدة.