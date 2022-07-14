لو فاتك تحج .. فتح باب التقديم لطلبات تأشيرات العمرة 1444 من وزارة الحج والعمرة

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عمر شويل - جدة بعد الانتهاء من موسم الحج لهذا العام أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بداية استقبال طلبات إصدار التأشيرات للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية من كافة أنحاء العالم للتقديم بطلبات أداء مناسك العمرة، للعام الجديد 1444، فيما يلي نوضح التفاصيل، وموعد التقديم لطلبات تأشيرات العمرة من وزارة الحج والعمرة.
موعد التقديم لطلبات تأشيرات العمرة 1444
أوضحت وزارة الحج والعمرة موعد التقديم لطلبات تأشيرات العمرة، على أن يتم فتح باب التقديم في اليوم الخميس 15-12-1444 الموافق 14 من يوليو 2022.
كما أكدت وزارة الحج والعمرة في بيان صحفي أن العمرة للمعتمرين من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارج المملكة العربية السعودية من المقرر أن تبدأ من غرة محرم للعام الجديد 1444، وهو اليوم الموافق ميلاديًا ليوم 30 من يوليو 2022.
وللاطلاع على كافة المتطلبات والمستندات اللازمة لإصدار تأشيرة العمرة، يتم الاطلاع عبر رابط اشتراطات العمرة من وزارة الحج والعمرة والمتطلبات اللازمة.
أهلًا بضيوف الرحمن من كلّ مكان
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