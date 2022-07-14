نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية ومعاير الحصول على الدعم ورقم الصندوق عبر hrdf.org.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتاحت المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية، التي تعمل على خدمة المواطنين، ومن أهمها خدمة استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية، والتي تتم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص والعاملين في المملكة، يساهم الصندوق في التحقق من دعم ومساعدة الشباب الراغبين في فرص عمل، والفتيات أيضًا، بالإضافة الى توفير العمل لذوي الإعاقة.

استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية

بعد التسجيل في الصندوق الخاص بدعم الموارد البشرية عبر موقع وزارة الموارد البشرية، تبدأ خطوة الاستعلام عن دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص برقم الهوية عن نتيجة الطلب، وقد قامت المملكة بوضع خطوات بسيطة يمكن تطبيقها كالتالي:

تسجيل الدخول من خلال الموقع الرسمي الخاص بخدمة دعم الموارد البشرية.

بعد ذلك نقوم بالبحث في الصفحة ستجد كلمة أفراد أعلى الصفحة، قم بالضغط عليها.

بينما يتم تأكد من إدخال الأرقام الصحيحة لرقم الطلب، وبرقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك نضغط على خيار إنشاء جديد.

بالتالي ستظهر لك شاشة التحقق من دعم الموارد البشرية تحتوي على كافة البيانات الشخصية التابعة لمقدم الطلب، وبها أيضًا نتيجة الطلب، سواء كان مدعوم، أو غير مستحق للدعم.

معايير الحصول على دعم الموارد البشرية

وضع صندوق دعم الموارد البشرية عدة شروط يجب توافرها للحصول على الدعم. وذلك لكي تتمكن المملكة من دعم المستحقين من سكانها. وهذه الشروط كالاتي:

ضروري ألا يكون مقدم الطلب، رئيسًا في جهة عمله.

بينما يشترط ان يكون لم يسبق لمقدم الطلب التسجيل في التأمينات الإجتماعية.

كما انه إذا كان مقدم الطلب لديه عمل خاص به، فيجب عليه أن ينهي هذا العمل تمامًا.

أيد لابد من توفير البيانات والأوراق الخاصة بتقديم الطلب، وأهمها ما يدل على استقالته من عمله السابق، وإنهائه بشكل تام.

رقم صندوق التنمية البشرية

قدم الصندوق وسيلة سهلة لمن يرغب في الاستفسار عن أي معلومة تابعة له، من خلال وضع رقم موحد، يكون الرقم متاح منذ بدء ساعات العمل حتى انتهائها، وذلك من الساعة 7 ونصف صباحًا إلى الساعة 3 ونصف مساءً، وهذا الرقم هو 19911.

في نهاية مقال استعلام عن دعم الموارد البشرية برقم الهوية تكون قد وضحت خطوات التسجيل في صندوق الدعم الخاص بالموارد البشرية. والشروط الواجب مراعاتها لقبول طلب الدعم. كما أضفنا لكم الرقم الموحد الذي يمكن من خلاله. التواصل مع موظفي الصندوق.