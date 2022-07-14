عروض شركة تسهيل للتمويل وتمويلات تبدأ من 15 الف حتي 60 الف للأفراد

عروض شركة تسهيل للتمويل هي شركة من أهم الشركات داخل السعودية التي تتخصص في إتاحة التمويلات والمنح المالية للأفراد ذوي الدخل المتوسط وهي شركة تنتمي للشركة المتحدة للإلكترونيات “اكسترا” وهذه المنح المالية التي تقدمها شركة تسهيل السعودية تطبق معايير الدين الإسلامي ويتم تطبيق مبدأ الذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية لإتاحة هذه التمويلات وذلك بمبلغ مالي يصل إلى 350 مليون ريال سعودي وتتبع هذه الشركة لقيادة البنك المركزي السعودي ويعقد لها مجلس شريعة للتأكد من مطابقة المنح المالية التي تقدمها معايير الدين الإسلامي.

عروض شركة تسهيل للتمويل

أن هذه الشركة كل المنح المالية التي تقدمها مطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية ولا تشترط وجود كفيل أو تحويل الدخل الخاصة بالمتقدم إليها ويبلغ نسبة المنحة المالية التي تتيحها هذه الشركة مبلغ الراتب الخاص بالعميل مرتين، ويتاح فترة سداد هذه التمويلات إلى مدة تصل إلى 60 شهرا وتتميز بالمرونة والسهولة في إجراءات الحصول على التمويل وتقديم الأوراق المطلوبة ويتم الموافقة على التمويل بشكل سريع ويتاح الحصول على تمويلات لتلبية الحاجات الشرائية مع وجود نسبة أرباح حتى يتم سداد مبلغ التمويل.

خدمات شركة تسهيل السعودية

هناك العديد من التمويلات داخل شركة تسهيل السعودية وهي تتمثل في الآتي:

التورق وهو مطبق لجميع معايير الدين الإسلامي ولا يشترط وجود كفيل لتحديد الدخل الخاص بالعميل ويتاح مبلغ مالي للتمويل بدءا من 15 ألف ريال سعودي حتى ربع مليون ريال سعودي وفترة سداد ما بين 36 إلى 48 حتي 60 شهرا.

المرابحة وهو مطبق لمعايير الدين الإسلامي ولا تشترط وجود كفيل أو تحويل الدخل الخاص بالعميل ومنحة مالية تصل إلى 60.000 ريال سعودي وفترة سداد ما بين 12,18,,24,30 حتى تصل إلى 36 شهرا.

عروض شركة تسهيل للتمويل

أن هذه الشركة من أكبر الشركات السعودية في إتاحة التمويلات المالية وتقوم بإتاحة أكثر من عرض على أوقات متباعدة ومتاح عرض الآن من شركة تسهيل للتمويل بنسبة أرباح 0% على جميع منتجات أيكيا إذا تم الحصول على تمويل يسدد على 12 شهرا، فهناك العديد من الهيئات التي تتعامل مع هذه الشركة وتلبية حاجات العملاء وهي كالآتي: