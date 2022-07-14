حاسبة حساب المواطن الجديد بعد التعديلات والرد على جميع الاستفسارات

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عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن الجديد بعد التعديلات وفتح التسجيل من جديد للقبول في دعم حساب المواطن بعد التوقف الذي دام سنوات متتالية ليتمتع الأشخاص من صرف حساب المواطن، الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق، حيث اعتاد المستفيدين من دعم حساب المواطن أن يتم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم يوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتثبيت موعد صرف دعم حساب المواطن، كما أعلن أيضاً عن تثبيت مواعيد صرف العاملين في كل القطاعات سواء كانت قطاعات عامة أو خاصة.

حاسبة حساب المواطن الجديد بعد التعديلات

الدخول على رابط الحاسبة التقديرية في حساب المواطن.

في حساب المواطن. سجل البيانات والمعلومات المطلوبة.

حدد ما المستفيدين هل شخص مستقل أو رب الأسرة.

النقر فوق حاسبة التقديرية.

يعد دعم حساب المواطن من الأمور الهامة التي ينتظرها الملايين في المملكة العربية السعودية من أجل المساهمة والمساعدة في سد الاحتياجات المنزلية لدي المواطنين، ولا سيما في ظل الحالة التي تمر بها البلاد من إنتشار الوباء وارتفاع الأسعار، لذا تكثر عمليات البحث عن موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن بعد أن تم تداول العديد من الأخبار حول موعد تقديم الصرف أو تأخير موعد الصرف والذي نوضحه إليكم في الفقرات التالية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة أغسطس 2022

بموجب القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتثبت مواعيد صرف دعم حساب المواطن والمقرر له اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جاء في القرار أيضا إذا صادف يوم العاشر يوم عطلة رسمية يتم ترحيل موعد الصرف يوم واحد فقط أو تقديم وموعد الصرف يوم، لذا وفقاً للتوقيت المعلن عن الصرف نجد أن يوم العاشر لا يصادف عطلة رسمية ويوم الاثنين، لذا يتم تحديد موعد صرف حساب المواطن أو تأخيره الصرف، يوم الإثنين الموافق 10 من شهر أغسطس 2022، وعن موقف الزيادات الجديدة في دعم حساب المواطن الذي تمت التساؤلات حولها من قبل المستفيدين يمكنكم التواصل مع الدعم الفني لحساب المواطن.

أسماء المستحقين لدعم حساب المواطن الدفعة الجديدة

أعلن برنامج حساب المواطن نتائج الأهلية والاستحقاق للمستفيدين، والذي أوضح فيه أسماء الذين شملهم الدعم لدفعة حساب المواطن، وعلى جانب آخر أوضح برنامج حساب على المواطنين السعوديين الذي لا تظهر نتيجتهم غير مؤهل التوجه بتقديم طلب اعتراض من خلال الموقع الإلكتروني حساب المواطن ca.gov.sa والضغط على الشكاوى ثم تسجيل كافة المعلومات والبيانات وإرفاق المستندات المطلوبة بعد دراسة الشكوي يتم على الفور أبلاغك بالاستحقاق الجديد.

تفاصيل صرف حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن عبر موقعه الرسمي عن إيداع ما يقارب 1.8 مليار ريال سعودي في حسابات المستفيدين من الدفعة 35 لدعم شهر أكتوبر الجاري، والذي تجاوز عددهم 10 مليون مستفيد وتابع، فيما أكد عن صرف أكثر من 19 مليون ريال بأثر رجعي إلي المستفيدين ليصل إجمالي ما تم صرفه في حسابات المستفيدين منذ الإعلان عن انطلاق برنامج الدعم حساب المواطن أكثر من 82.5 مليار ريال سعودي.

تفاصيل صرف الدفعة الأخيرة من حساب المواطن

أوضحت تقارير صرف الدفعة الأخيرة من برنامج حساب المواطن أن نسبة المستفيدين قد ارتفعت بشكل قياسي مقارنة بالدفعات السابقة لذا نجد أن إجمالي المستفيدين وصل إلي 78% ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير، فيما وصل نسبة أرباب الأسر التي قد استفادت من الدعم إلي 94%، ومتوسط دعم الفرد وصل إلي 1042 ريال.

آلية حساب قيمة الدعم الشهري برنامج حساب المواطن من خلال الحاسبة التقديرية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ممثلة في برنامج حساب المواطن بعض المعايير والمتطلبات للتسجيل في حساب المواطن ومعرفة قيمة الاستحقاق الشهري للمتقدم لكل مواطن سعودي وذلك من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن portal.ca.gov.sa، والتي يمكن تحديد قيمة الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن وذلك بعد الدخول إلي الموقع الإلكتروني والإجابة على بعض الأسئلة التي تشمل عدد أفراد الأسرة، عدد التابعين، قيمة الدخل الشهري للأسرة، وما إذا كان المستفيد مستقل أم رب أسرة، وبعض القيام بالإجابة على تلك الأسئلة تقوم الحاسبة التقديرية بحساب قيمة الدعم المقدم لك خلال هذا الشهر.

رقم الدعم الفني لحساب المواطن

فيما أكد برنامج حساب المواطن على جميع المستفيدين الراغبين في الاستفسارات والتساؤلات حول آلية معايير الصرف أو التسجيل في البرنامج أو ما شابه ذلك التواصل مع خدمة دعم حساب المواطن والمكونة من ثلاث خدمات، خدمة صوتك مسموع مجانا، وخدمة citizen car، رقم الدعم الفني 19921 من الأحد إلي الخميس بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 10 مساءا، فيما أكد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن عن إتمام أكثر من مليون عملية خدمية من خدمات حساب المواطن منها 150 ألف خدمة عبر تويتر، 116 ألف عبر خدمة صوتك مسموع، بالإضافة إلي 580 ألف مكالمة هاتفية.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن في تقديم الدعم المالي للمواطنين السعوديين من أجل تخفيف الأعباء المالية علي كافة المواطنين وفقا للشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة السعودية والتي شملت أن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية فيما يتم استثناء زوجة المواطن الغير سعودي وكذلك الأبناء، وان يكون المستفيد من الدعم موجود بالمملكة بصفة دائمة، كذلك لم يكن المستفيد من متواجد بأحد السجون أو دار الإيواء، واليكم رابط شروط حساب الموطن.

آلية التسجيل في برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج عن آلية ومتطلبات التقديم للحصول على الدعم الشهري، حيث اشترط على على توافر الآتي:

الإفصاح عن قيمة الدخل الشهري، ومجال العمل. الإفصاح عن قيمة الدخل الشهري للزوجة إذا كانت الزوجة تعمل. ضرورة توافر رقم الحساب البنكي ورقم الأبيان ويجب أن يكون ساري غير متوقف. توافر بطاقة الأحوال المدنية، والهوية الوطنية، كارت العائلة. الإفصاح عن الإعانات المالية التي تقدم لك من خلال الدولة. عدم تجاوز الراتب الشهري عن 20 ألف ريال سعودي.

ورداً على تساؤلات أحد المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن حول آلية تقديم عقد إيجار شهري، والذي أوضح فيه علي عدم قبول عقد الإيجار الشهري وان اقل مدة لا تقل عن 6 أشهر أو عام ويتم استخراج عقد الإيجار من قبل وزارة الإسكان بالمملكة، ويتم إرفاق عقد الإيجار إلكترونياً عبر موقع حساب المواطن.

كيفية إضافة تابعين في برنامج حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن إضافة تابعين وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة يجب مراعاتها وهي كالتالي:

الدخول على موقع حساب المواطن www.ca.gov.sa

تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

النقر على أيقونة بيانات طلب الصرف ثم القيام، واختيار بيانات التابعين.

النقر على أيقونة إضافة تابعين، ثم القيام بتسجيل البيانات المطلوبة.

في النهاية النقر على تسجيل الطلب.

تأثير إضافة تابعين علي دخل رب الأسرة

وردت الكثير من التساؤلات من قبل المستفيدين من برنامج حساب المواطن حول مدي تأثير إضافة تابعين علي مقدار الدعم المالي المقدم من قبل برنامج حساب المواطن، حيث أوضح برنامج حساب المواطن عدم تأثير إضافة تابعين على مقدار الدعم لرب الأسرة، كما أوضح برنامج حساب أن مجموع دخل التابعين يأتي ضمن دخل الأسرة فيما أوضح أن في حالة تسجيل أسماء التابعين في التأمينات الاجتماعية يجب الإفصاح عنه.

قيمة دعم حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن عن قيمة الدعم الشهري للمواطنين السعوديين المستفدين من الدعم عبر تغريدة من خدمة المستفيدين Citizen care أن قيمة الدعم الشهري للمستفيدين تتغير بتغير أسعار الطاقة، حيث يتراوح قيمة الدعم ما بين 300 ريال إلي 3000 ريال حسب عدد أفراد الأسرة، لذا نصحت المستفيدين الراغبين في معرفة مقدار الدعم بالدخول إلي حاسبة الدعم التقديرية.

الضوابط الجديدة لحساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عدد من الضوابط الجديدة والتي شملت الفرد المستقل بالإضافة إلي تعليق التسجيل المستفيدين الجدد، كما ضمت أيضاً الضوابط الجديدة تعليق استقبال الطلبات الجديدة المواطنين الراغبين في الحصول على دعم برنامج حساب المواطن، وذلك بعد تاريخ مارس 2020، وقامت بإلزام الأفراد المستقلين بتقديم ما يثبت استقلالية المسكن لكل من يبلغ من العمر 18 عام فما أكثر عن طريق عقد إيجار موثق، أو صك ملكية السكن، أو مشهد إثبات سكن.

الإجراءات الواجب توافرها في حالة ظهور الأهلية غير مؤهل

كشف برنامج حساب المواطن عن البيانات والمعلومات الواجب توافرها حالة ظهور نتيجة الأهلية غير مؤهل حيث أكد علي التالي:

ضرورة تحديث البيانات ثم القيام بتقديم المستندات والأوراق الدالة على ذلك خلال مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر من إعلان نتيجة الأهلية. يتم دراسة المستندات المقدمة وفحص دراسة الأهلية مجدداً وفور الإعلان عن قبول طلب الاعتراض سيتم الصرف من جديد.

تقديم اعتراض على عدم الأهلية

أوضح برنامج حساب المواطن عبر تساؤلات أحد المستفيدين حول آلية تقديم اعتراض على عدم الأهلية حيث أكد في حالة تقديم اعتراض على عدم الأهلية يجب عليك تقديم ما يثبت الاستقلالية، بعد قبول الاعتراض يجب الانتظار وفقاً لترتيب دورك بناء على ذلك سيتم دراسة الوضع الراهن، وبعدها سيتم إعلانك بنتيجة الأهلية.

كيفية تعديل الدخل في برنامج حساب المواطن

تتم آلية تعديل الدخل للمستفيدين من دعم حساب المواطن خلال الدخول على الموقع ثم (الضغط على تفاصيل الطلب اختيار الإفصاح عن الدخل الانتقال إلي الإجراءات الموجودة يسار الصفحة ثم تعديل الدخل ثم حفظ)، أما عن تعديل دخل التابع فيجب أولا تعديل الحالة الوظيفية من خلال أيقونة تفاصيل الطلب وبيانات التابعين، ثم الإفصاح عن الدخل ثم الإجراءات بعدها يمكنك حذف أو تعديل دخل التابع.

تسجيل المرأة المطلقة في برنامج حساب المواطن

تزايد التساؤلات والاستفسارات من القراء الأعزاء حول أحقية المرأة المطلقة في التسجيل في برنامج حساب المواطن والاستفادة من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية، والذي تم توضيحه من قبل برنامج حساب المواطن والذي أكد على حق المرأة المطلقة في الحصول على دعم حساب المواطن ولكن التسجيل متوقف منذ الدفعة 28 من حساب المواطن أي من شهر مارس 2020 وإلي الآن لم يعلن الموعد النهائي لفتح باب التسجيل للمطلقات، وحيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في البرنامج مع بداية العام الميلادي الجديد حسب بعض التوقعات من المسؤولين.

طريقة استعادة كلمة المرور في برنامج حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن علي طريقة استعادة كلمة المرور التي تم فقدانها من قبل المستفيدين، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة بداية من الدخول إلي الموقع الإلكتروني ثم الدخول علي الصفحة الرئيسية ومنها ستجد كلمة “نسيت كلمة المرور” يجب عليك الضغط عليها، بعدها سيتم إرسال رسالة نصية إلي جوالك المسجل مسبقاً في الحساب ستجد في الرسالة كلمة المرور الجديدة.

كيفية تغيير الحساب البنكي في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن على طريقة تغيير الآبيان البنكي من خلال عدة خطوات كالتالي:

الدخول علي البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. الضغط على زر تفاصيل الطلب. الضغط علي بيانات تفاصيل الطلب. إدخال رقم الأبيان ثم القيام بالضغط على كلمة حفظ.

أسئلة واستفسارات المستفيدين من دعم حساب المواطن

قبل ساعات معدودة من إيداع دفعة شهر أكتوبر المنتظرة من برنامج حساب المواطن بدأت تساؤلات الكثيرون من المواطنين المستفيدين من الدعم حول عدة محاور يجب معرفتها وهي كالتالي:

هل إضافة تابعين يؤثر على دخل رب الأسرة الإجابة لا.

هنا هل نوع السكن يؤثر علي دعم حساب المواطن الإجابة لا.

هل دعم حافز يؤثر على حساب المواطن الإجابة لا.

هنا هل انتهاء الهوية يؤثر على دعم حساب المواطن الإجابة لا.

هل من حق المرأة المطلقة الحصول على الدعم الإجابة نعم ولكن التسجيل متوقف.

هنا هل في حالة حذف حساب المواطن يمكن استرجاع الحساب مرة أخرى الإجابة نعم ولكن التسجيل متوقف.

هل يمكن إضافة الأبناء المتزوجين في حساب المواطن الإجابة لا.

ما هو موعد فتح التسجيل في حساب المواطن الإجابة تم الإعلان الرسمي عن موعد فتح التسجيل منذ الأسبوع الأول من شهر يوليو 2022.

خطوات التسجيل في حساب المواطن بعد التعديلات

بدأت عمليات التسجيل في برنامج حساب المواطن منذ القرار الملكي الصادر في أول أسبوع في شهر يوليو 2022، حيث تتم هذه العملية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول في البداية على موقع حساب المواطن. النقر على أيقونة تسجيل جديد. كتابة رقم الهوية الوطنية. تسجيل بيانات تاريخ الميلاد. كتابة رقم الهاتف. تحقق من الرمز المرئي. الموافقة على ضوابط وشروط التقديم. مراجعة البيانات المدخلة جيداً.

وصلنا لختام شرح حاسبة حساب المواطن الجديد بعد التعديلات والرد على جميع الاستفسارات.